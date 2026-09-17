БАБХ иззе над 500 кг мед и пчелни продукти на ГКПП „Капитан Андреево“

Стоките са иззети и предстои да бъдат унищожени

Инспектори от дирекция „Граничен контрол“ на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) иззеха над 500 кг мед и пчелни продукти на ГКПП „Капитан Андреево“. Проверката е извършена съвместно със служители на Агенция „Митници“.

При проверка на лек автомобил с кърджалийска регистрация на вход в страната контролните органи са установили 518 кг мед и пчелни продукти – мед в различни разфасовки, пчелен прашец и клеева тинктура, без етикети. Стоките са иззети и предстои да бъдат унищожени.

Контролът на Агенцията на граничните пунктове е постоянен и защитава потребителите, като не допуска несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз.