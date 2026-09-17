Въглеродно земеделие
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БАБХ иззе над 500 кг мед и пчелни продукти на ГКПП „Капитан Андреево“

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Стоките са иззети и предстои да бъдат унищожени

Инспектори от дирекция „Граничен контрол“ на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) иззеха над 500 кг мед и пчелни продукти на ГКПП „Капитан Андреево“. Проверката е извършена съвместно със служители на Агенция „Митници“.

При проверка на лек автомобил с кърджалийска регистрация на вход в страната контролните органи са установили 518 кг мед и пчелни продукти – мед в различни разфасовки, пчелен прашец и клеева тинктура, без етикети. Стоките са иззети и предстои да бъдат унищожени.

Контролът на Агенцията на граничните пунктове е постоянен и защитава потребителите, като не допуска несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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