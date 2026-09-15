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БАБХ започва проверки в училищните столове и бюфети

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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При установени нарушения ще бъдат предприемани незабавни мерки съгласно действащото законодателство

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) започва проверки в училищните столове и бюфети във връзка с началото на учебната година.  До 14 октомври 2026 г. инспекторите ще проверяват всички детски градини, училищни столове, бюфети, обекти по Закона за храните на територията на училищата, както и кетъринг фирми, доставящи храна на училища.

Контролът обхваща произходът и правилното съхранение на суровини и храни; сроковете на съхранение на храните; спазването на изискванията за предоставяне информацията за храните на потребителите, етикетиране и др.

Особено внимание ще се обръща на съответствието с Наредба №2/20.01.2021 г., която определя специфичните изисквания за безопасност и качество на храните в детските заведения, училищните столове, обектите за търговия на дребно на територията на училищата, както и при организирани мероприятия за деца и ученици.

При установени нарушения ще бъдат предприемани незабавни мерки съгласно действащото законодателство.

Гражданите могат да подават сигнали при съмнения за нередности, свързани с безопасността на храните, на горещия телефон на БАБХ: 0700 122 99 или чрез онлайн формата за контакт на официалния уебсайт на Агенцията.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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