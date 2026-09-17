Зам.-министър Неделков: Земеделското сътрудничество между България и Китай е един от стабилните стълбове на партньорството ни

Той отбеляза активната роля на България в развитието на аграрното сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа във формата 14+1.

Земеделското сътрудничество между България и Китай е един от стабилните и динамично развиващи се стълбове на партньорството ни. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните проф. д-р Крум Неделков при откриването на „Кръгла маса Шанси – България за бизнес сътрудничество“, която се проведе в София.

Той подчерта, че подобни инициативи създават възможности за установяване на директни контакти между бизнеса и за реализиране на конкретни взаимноизгодни проекти. „Надявам се те да доведат до конкретни резултати чрез сключване на търговски сделки и инвестиране в съвместни проекти“, поясни заместник-министър Неделков. Той отбеляза активната роля на България в развитието на аграрното сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа във формата 14+1. По думите му в тази посока, важна роля има Центърът за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от ЦИЕ към Министерството на земеделието и храните.

„Центърът подпомага участието на български компании от земеделския и хранително-вкусовия сектор в изложения и панаири в Китай, както и развитието на демонстрационни зони за сътрудничество в областта на селското стопанство, логистични центрове и павилиони за електронна търговия със селскостопански стоки”, каза още заместник-министър Неделков. Той изрази увереност, че двустранното сътрудничество ще продължи да се развива чрез устойчиви и взаимноизгодни бизнес партньорства.

Във форума участие взеха и посланикът на Китайската народна република в България Дай Цинли, председателят на Българо-китайската камара за индустриално развитие Десислава Дончева и заместник-председателят на Комитета на Китайския народен политически консултативен съвет на провинция Шанси Ян Чънси, както и Михаил Миков, бивш председател на Народното събрание на Република България.

Събитието се организира от Департамента по търговия на провинция Шанси, Китайската народна република, със съорганизатор Българо-китайската камара за индустриално развитие. Неговата основна цел е създаването на преки контакти и конкретни възможности за търговско, инвестиционно и технологично сътрудничество между български и китайски предприятия.