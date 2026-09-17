БАБХ затвори сладкарски цех в с. Кътина заради незадоволителна хигиена

Незабавно е спряна дейността на обекта до отстраняване на установените несъответствия

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) преустанови дейността на сладкарски цех в с. Кътина, община Нови Искър, след сигнал за нерегламентирано производство.

Екип на Областната дирекция по безопасност на храните – София-град извърши проверка на място в обекта, в който се произвеждат тулумби. Инспекторите установиха незадоволителни хигиенни условия, проверяват се и някои обстоятелства, свързани с регистрацията на обекта. Незабавно е спряна дейността на обекта до отстраняване на установените несъответствия. На оператора са издадени предписание за предприемане на необходимите коригиращи действия и акт за установяване на административно нарушение.

БАБХ продължава да извършва проверки по постъпили сигнали и при установяване на нарушения предприема необходимите мерки, за да не допуска производство и предлагане на храни в условия, които не отговарят на изискванията за безопасност.