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Министър Илин Димитров: Работим за повече полети и повече германски туристи в България

АктуалноАкцентиТуризъм
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Министерството на туризма подготвя „план Маршал“ за реклама и въздушна свързаност на германския пазар след пропуснатите възможности през октомври от предишното редовно правителство

„Германският пазар е стратегически за България и трябва да върнем туристите с повече полети, по-силна реклама и конкретни действия“, заяви министърът на туризма д-р Илин Димитров по време на среща с посланика на Германия Ирене Планк и Соня Миклай, директор на Германо-Българската индустриално-търговска камара. Министърът подчерта, че вече са започнали разговори за изготвяне на общ план за възстановяване на позициите на България на германския пазар. В него ще бъдат включени въздушната свързаност, партньорства с туроператори, чартърни програми и нови рекламни формати, които да достигат директно до различните групи германски туристи.

„Чрез този „План Маршал“ искаме да подкрепим повече полети и да насочим рекламата там, където хората реално избират своите пътувания“, подчерта министър Димитров.

Посланик Планк приветства идеята за по-висока активност не само в летния сезон, но и по линия на целогодишния туризъм.

Бяха обсъдени и възможности за възстановяване на туристическите роудшоута в Германия, повече посещения на немски журналисти и инфлуенсъри в България и съвместни инициативи с германския туристически бизнес. Домакинството на „Евровизия“ също ще бъде използвано за по-силно представяне на България пред германците. По време на конкурса се очаква страната ни да посрещне над 1000 журналисти, а Министерството на туризма планира поредица от събития и посещения, чрез които да покаже София и различни туристически места в страната.

Посланик Ирене Планк подчерта, че България е сигурна и интересна дестинация с голямо културно богатство. Обсъдени бяха и качеството на туристическите услуги, категоризацията на местата за настаняване и подготовката на кадри за сектора.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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