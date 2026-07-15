Започват Горещниците: Православната църква почита днес подвига на светите мъченици Кирик и Юлита

На 15 юли, когато народният календар поставя началото на трите най-огнени дни от годината, си спомняме за трогателната история на майката и нейното тригодишно синче, загинали за Христа, а имен ден празнуват Кирик и Юлита

Днес навлизаме в най-горещия и мистичен тридневен период от лятото, познат в българския народен календар като Горещниците. Докато във фолклорните поверия първият ден се нарича Чурлига или Барутлия и е обвързан със страх от огън, пожари и засушаване, Православната църква ни насочва към една коренно различна, дълбока и трогателна история – тази за силата на майчината обич и непоколебимата християнска вяра.

На 15 юли Църквата молитвено почита паметта на светите мъченици Кирик и Юлита. Света Юлита, млада и благородна вдовица от Икония, живее по времето на жестоките гонения срещу християните при император Диоклетиан в началото на IV век. За да спаси тригодишния си син Кирик, тя бяга в град Тарс, но е заловена от местния управител езичник.

Напразни остават опитите на мъчителите да я пречупят – Юлита смело заявява пред съда, че е християнка. Изправен пред твърдостта й, управителят взима малкия Кирик на ръце, опитвайки се да го умилостиви и да отклони вниманието му от изтезанията, на които подлагат майка му. Детето обаче започва да плаче, да драска езичника и да повтаря думите, които е чуло: „Аз съм християнин!“. В яростта си управителят блъска момченцето по каменните стълби на съдилището, при което то загива на място. Майка му, света Юлита, превъзмогва земната си скръб и благодари на Бога, че синът й е приет като чист мъченик в Царството небесно, след което самата тя е посечена с меч.

В българските народни традиции този ден е свързан със строги табута – забранено е да се работи на полето или да се върши домакинска работа, за да не се разгневи слънчевата стихия и да не изпепели реколтата. В православния контекст обаче смисълът на този ден се преосмисля. Страхът от природните сили се заменя от почит към паметта на светците, които ни напомнят, че истинският огън е духовният – огънят на вярата, който е по-силен от всяко земно изпитание и способен да победи дори смъртта.

На 15 юли своя имен ден посрещат всички, които носят имената Кирик и Юлита. Празникът е традиционен повод за вярващите да потърсят молитвената закрила на майката и детето мъченици за здраве, мир в семейството и благословение на децата.