Преовлажнените почви и очакваните нови валежи ще затруднят приключването на сеитбата на зимните житни култури, въпреки благоприятните условия за развитие на вече поникналите посеви

Високите температури в края на второто десетдневие на ноември, с максимални стойности надвишили на много места в страната 19-20°С и наличието на много добри почвени влагозапаси, създадоха благоприятни условия за протичане на началните фази от вегетацията на есенните посеви. Това съобщи Дукена Жолева, агрометеоролог при Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

След топлото за сезона време през следващия период агрометеорологичните условия ще претърпят промяна. През втората половина от периода се прогнозира съществено понижение на температурите, но средноденонощните им стойности в полските райони ще бъдат над биологичния минимум, необходим за протичане на вегетация при зимните житни култури. На отделни места във високите котловинни полета, където се прогнозират отрицателни минимални температури, ще настъпи затихване на вегетационните процеси при есенните посеви.

В средата на третото десетдневие на ноември при пшеницата и ечемика, в зависимост от сеитбените дати, ще се наблюдават различни фази. При засетите през октомври посеви ще преобладава фаза трети лист (Бъзовец, Силистра, Провадия, Карнобат). При ноемврийските посеви ще протича поникване и формиране на 1-2 лист.

Валежите през първото и второто десетдневие на ноември, надвишили на много места в страната два пъти нормата за месеца, преовлажниха горните почвени слоеве и отложиха, след агротехническите срокове, сеитбата на зимните житни култури. Прогнозираните валежи в средата на следващия период допълнително ще забавят сезонните агротехнически мероприятия, най-важното от които приключване сеитбата на пшеницата.