Стартира проект за опазване на горите и биоразнообразието в парк „Шуменско плато“

Инвестицията е финансирана по Стратегическия план (2023-2027 г.) и включва закупуване на високопроходима техника и специализирана екипировка

Дирекция на природен парк „Шуменско плато“ започва изпълнение на проект “Намаляване загубата на биологично разнообразие, опазване на горските местообитания и намаляване на незаконните дейности в горските територии”.

Проектът е разработен от Изпълнителната агенция по горите по Интервенция II.Г.13 – Намаляване загубата на биологично разнообразие, опазване на горските местообитания и намаляване на незаконните дейности в горските територии от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г, съгласно сключен договор за подпомагане № 27/Г.13/01/005228-C01 .

По проекта ще бъдат закупени специализирани високопроходими автомобили и средства за наблюдение и борба с незаконните посегателства над горите и дивечовите ресурси като термокамера, бинокли, фотокапани и радиостанции. Предвидена е и теренна екипировка за гасене на горски пожари, която включва пожарникарски костюм, пожароустойчиви боти и термоустойчиви ръкавици.

Сумата за ДПП “Шуменско плато” е 75 147,36 евро с ДДС , а общият бюджет на проекта е 299 186,35 евро с ДДС безвъзмездна финансова помощ от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Изпълнението трябва да приключи в рамките на 24 месеца от датата на подписване на административния договор, считано от 30 март 2026 г.

Заложените дейности целят да подобрят работата на горския сектор, да се намалят незаконните дейности в горските територии и да се спре загубата на биологично разнообразие чрез опазване на местообитанията.