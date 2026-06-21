Микробиомът – новият невидим двигател за по-висока рентабилност в птицевъдството

Реални примери от практиката показват, че разнообразието на микробиома и бактериите, произвеждащи късоверижни мастни киселини (SCFA), са в директна корелация с производствените резултати и икономическата възвръщаемост

Микробиомът на птиците е критичен, но до голяма степен „невидим“ двигател на храносмилането, имунитета, усвояването на хранителните вещества и цялостното представяне на стадото, като познаването му позволява целеви интервенции за оптимизиране на производството. Напредъкът в секвенирането, мултиомикс технологиите (multi-omics) и анализите с изкуствен интелект (AI) вече позволяват данните за микробиома да се превърнат в готови за прилагане стратегии. Реален опит от практиката доказва, че биоразнообразието в микробиома и наличието на бактерии, произвеждащи късоверижни мастни киселини, са пряко свързани с по-добри производствени резултати и финансова възвръщаемост.

Защо микробиомът е от толкова голямо значение?

Микробиомът е цяла екосистема – общност от бактерии, гъбички, вируси и техните гени, които населяват птицата и функционират като динамична система, влияеща на храносмилането, имунитета, метаболизма и общото здравословно състояние. Основна роля на микробиома е разграждането на сложни въглехидрати, включително влакнини и целулоза, както и синтезът на полезни метаболити, като например късоверижни мастни киселини (SCFAs) и витамини.

Разнообразието на микробиома е от ключове значение за оптимизиране на функциите му. По-конкретно, промените в състава на микробиома на постелята и измененията в специфични микробни групи корелират с индикатори за чревен дисбаланс и нарушено усвояване на хранителните вещества.

Фигура 1. Защо микробиомът е важен

В птицевъдството няма как директно да наблюдаваме вътрешните физиологични промени в момента на тяхното протичане. Вместо това кръвните биомаркери, комбинирани с профилите на микробиома, осигуряват косвен, но изключително мощен прозорец към вътрешното състояние на птицата, като ни помагат да открием ранни нарушения в здравето или метаболизма, които може да не са видими външно. Тъй като птиците не могат да говорят, за да ни кажат къде ги боли или дали изпитват атипична пигментация, използването на инструменти като кръвни изследвания чрез платформи като Verax™ помага да се установи какъв точно е проблемът.

Анализът на микробиома е постоянно развиващ се инструмент, който запълва тази празнина в видимостта, оставена от традиционните производствени показатели, и дава по-дълбоко биологично разбиране за представянето на птиците – включително функцията на органите, бактериалния свръхрастеж, коефициента на преобразуване на фуража (FCR) и нестабилните реакции към храната.

От данни към работещи решения: еволюция на технологиите

Компанията dsm-firmenich Animal Nutrition & Health е пионер в областта на микробиома. Докато ранните методи за култивиране бяха ограничени поради невъзможността да се отглеждат в лабораторни условия много от микробните видове, въвеждането на 16S rRNA генното секвениране разшири хоризонта, позволявайки по-широко профилиране на микробното разнообразие.

С течение на времето по-напреднали подходи, като метагеномиката, осигуриха цялостен поглед върху микробните общности, докато метатранскриптомиката и метапротеомиката дават представа за активните микробни функции и метаболитната активност. С тези диагностични методи, базирани на микробиома, специфичните микробни маркери могат да се използват за диагностициране и прогнозиране на риска от заболявания. Анализът с помощта на изкуствен интелект превежда сложните масиви от омикс данни (omics) в практически препоръки за храненето, биосигурността и стратегиите за намаляване на антибиотиците.

Реална добавена стойност: разнообразието на микробиома движи продуктивността

Данните за микробиома помагат за подобряване на резултатите в птицевъдството чрез оптимизиране на чревната функция и микробния метаболизъм в организма на птицата. Подпомагайки полезните микробни пътища и подобрявайки усвояването на хранителните вещества, решенията, насочени към микробиома, могат да повишат интензитета на растеж, ефективността на фуража и устойчивостта на птиците към чревен стрес.

Въпреки че управлението на микробиома може да повлияе и на присъствието на определени бактерии, свързани с безопасността на храните (например Salmonella), основната цел в този контекст е подобряването на здравето и продуктивността на птиците, а не директното справяне с рисковете от хранителни патогени. Безопасността на храните е свързана, но отделна цел, която обикновено изисква допълнителни интервенции по цялата производствена верига.

Проучване на казус: Защо една птицеферма просперира, а друга изпитва затруднения?

Данните от голям производител показват ясна връзка между структурата на микробиома и производствените резултати. Два птицевъдни комплекса с идентична генетика, фураж и производствени системи показват напълно различни резултати. Комплекс X показва стабилни и високи производствени резултати през цялата година, докато Комплекс Y отчита намален прираст на тегло и повишена смъртност след 16-ия ден, особено през есента и зимата.

Анализът на проби от сляпото черво разкри, че алфа-разнообразието се засилва с развитието на микробиома в Комплекс X, докато в Комплекс Y микробиомът не успява да се разнообрази над ранния етап на развитие. Функционалният анализ показа по-голомо изобилие от гени, свързани с метаболизма на бутират (маслена киселина) в Комплекс X на 12-дневна възраст.

Данните потвърждават, че късоверижните мастни киселини поддържат здравето на червата, като подхранват полезните микроби, укрепват чревната бариера, намаляват възпаленията и подобряват усвояването на хранителните вещества. Това съвпада напълно с наблюдаваната по-висока продуктивност. Освен това изследванията показват, че два конкретни вида разграничават двата комплекса и те са пряко свързани с производството на бутират – това са Anaerobutyricum и Blautia, които са доказани производители на късоверижни мастни киселини.

По-малко комплексната микробна общност в Комплекс Y е намалила съпротивителната сила срещу колонизация, отслабвайки конкуренцията между микробите и стимулацията на имунната система, което отваря място за патогени. Обратно, по-богатият и сложен микробиом в Комплекс X поддържа защитна чревна бариера и подобрява усвояването на фуража.

Биомаркерите на микробиома идентифицираха ранна дисбиоза, свързана с лошите зимни резултати. Силната връзка между нивата на каротеноиди в кръвта и видовете Lactobacillus доведе до препоръки за включване на пробиотици и поддържане на нивата на бутират през целия производствен цикъл.

Резултати

Икономическият ефект беше ясно изчислен в практиката. Подобрение от само 3 пункта в конверсията на фуража (FCR) донесе спестявания от 108 000 щатски долара на година, изчислено на базата на 1 800 долара на седмица за период от пет месеца.

Какво предстои оттук нататък?

Данните за микробиома стават най-ефективни, когато се комбинират с производствената история, практиките на управление, кръвните биомаркери и ветеринарните наблюдения. Това позволява на производителите да анализират резултатите в контекста на конкретната ферма. На практика това дава възможност за целеви интервенции, базирани на това как птиците действително реагират при специфичните условия на управление на производствения обект.

Чрез интегриране на познанията за микробиома в ежедневните управленски решения, фермерите могат да преминат от реактивно решаване на възникнали проблеми към проактивно оптимизиране на продуктивността, постигайки по-добри резултати с по-малко ресурси.

Източник: https://www.thepoultrysite.com/