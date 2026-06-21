Земните пчели изчезват, а с тях и част от храната

Пчелите изчезват тихо от нашите поляни и гори, а основният виновник е променящият се климат

На 20 май светът за поредна година отбеляза Световния ден на пчелата – повод да празнуваме тези безценни опрашители и да си припомним колко важен елемент са те за екосистемата ни. Но докато празничните заглавия отминават, един от най-важните видове за природата и за нас, хората – земната пчела, тихо изчезва от някои части на България. Климатичните промени вече сериозно разстройват жизнения й цикъл: от ранното пролетно затопляне и късните слани до продължителните летни суши.

Невидимата криза

Забравете за момент за меда. Става дума за нещо по-фундаментално – способността на природата да се самовъзпроизвежда. България е една от най-богатите на биоразнообразие страни в Европа, но учени и пчелари регистрират тревожни промени. Популациите на земните пчели (Bombus) – косматите, бавни братовчедки на медоносната пчела – са подложени на безпрецедентен натиск до момента, пише за Климатека Роман Рачков, агроном, специалист по тропично и субтропично земеделие и дългогодишен експерт по интегрирана и биологична растителна защита. Председател е на Българската асоциация по биологична растителна защита и има научни интереси в областта на инвазивните видове насекоми в Европа.

Пчелите изчезват тихо от нашите поляни и гори, а основният виновник е променящият се климат. Деликатният им жизнен цикъл, синхронизиран със смяната на сезоните в продължение на хилядолетия, в момента се разстройва бързо и безвъзвратно.

Специалното жужене храни екосистемите

Значението на земните пчели за екосистемите не може да бъде надценено. Те са сред най-ефективните опрашители в умерения климатичен пояс. За разлика от медоносните пчели, които са социални насекоми с големи колонии, земните пчели живеят в по-малки семейства, но компенсират това с изключителна ефективност при опрашването на определени култури.

Способността им да извършват т.нар. buzz pollination – жужене с определена честота, която освобождава полена от прашниците – ги прави незаменими за доматите, чушките, патладжаните, боровинките и ягодите, както и редица други растения. Затова и изчезването им е и сериозна икономическа заплаха.

Естествена ливада/ Източник: Wikipedia

Икономически последици без супер-опрашителя

Стойност на опрашването

Според различни оценки, икономическата стойност на опрашването от насекоми в световен мащаб се оценява на над 150 милиарда евро годишно. Земните пчели допринасят със съществен дял за тази сума, особено за културите с висока добавена стойност.

В България производството на домати, чушки и ягоди е силно зависимо от тях. Намаляването на техния брой вече води до по-слабо опрашване, по-малко и по-деформирани плодове. Това се усеща от производителите на череши, ябълки и праскови в страната, като 2025 г. бе определена като “абсолютно нулева” по отношение на черешите в някои райони.

Земеделците съобщават за 50-70% по-ниски добиви при овощните култури, което се дължи на комбинация от късни слани, унищожили цветовете, и липса на опрашители през краткия прозорец на цъфтеж.

В дългосрочен план, продължаващият спад на опрашителите може да доведе до преструктуриране на селското стопанство. Земеделците ще бъдат принудени да се откажат от култури, които са силно зависими от опрашване, и да преминат към зърнени култури или други, които не изискват опрашване. Това би довело до загуба на поминък и до влошаване на хранителния баланс.

Двамата близнаци: Генералистът и Специалистът

В България, както и в цяла Източна Европа, най-често срещаните видове са два много близки, но екологично различни: „Bombus terrestris“ – земната пчела и „Bombus lucorum“ – планинската земна пчела.

Учените ги смятат дълго време за идентични, тъй като на външен вид са трудно различими. Едва с помощта на генетичен анализ можем да надникнем в тайните им през последните години. Те имат коренно различни изисквания към местообитанията, което пък ги прави отличен индикатор за климатичните промени.

Проучване от 2020 г. в Румъния и България разкрива важната разлика: двата вида се разпределят според надморската височина.

Земната пчела е изключителен генералист: чувства се добре в открити, топли и дори силно променени от човека ландшафти. Това е видът, който най-често виждаме да бръмчи из градините и парковете в низините. Видът е колонизирал успешно градската среда и се справя сравнително добре в агроекосистемите, стига да има достатъчно хранителни ресурси. Генералистът би могъл да просъществува и в по-топли условия и е по-гъвкав в изобра на храната. Вероятно затова той ще заеме още по-голяма територия в низините, превръщайки се в доминантен вид.

Близкият му родственик, планинската земна пчела, обаче е в много по-уязвима позиция.