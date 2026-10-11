Проучване: Качеството измества цената като водещ фактор при покупките на българите

89% търсят информация преди покупка, а качеството изпреварва цената като водещ фактор при избора на хранителни продукти, показва анализът The State of Shopping 2026 на Shopfully

Българските потребители стават все по-информирани, по-взискателни и по-трудни за привличане единствено с ниски цени. Това показва проучването The State of Shopping 2026 на Shopfully, според което 89% от хората у нас търсят информация онлайн преди покупка, но над половината продължават да предпочитат физическите магазини. Данните очертават нов модел на потребителско поведение, при който успехът на търговците зависи все повече от комбинацията между добра цена, качество, удобство и персонализирано обслужване.

През 2024 г. европейските потребители бяха притеснени. През 2025 г. – предпазливи. През 2026 г. те са готови. The State of Shopping 2026 на Shopfully очертава нов тип купувач в България и Европа – по-информиран, по-избирателен и по-уверен в решенията си. Днес потребителите знаят повече за цените още преди да влязат в магазина. Те са проучили алтернативите, сравнили са предложенията и са преценили дали една промоция действително си заслужава. В България тази промяна се вижда ясно: 89% от потребителите търсят информация онлайн, преди да направят покупка, което е увеличение с 5 процентни пункта спрямо предходната година.

Това не означава, че физическият магазин губи значението си. Напротив – 53% от българите продължават да предпочитат пазаруването на място. При храните и напитките този дял достига 97%. Все повече потребители съчетават двата канала според конкретната категория и удобството в момента: 44% от българите пазаруват както онлайн, така и във физически магазини. България е сред европейските пазари с най-висок дял на потребители с такова поведение, като ръстът спрямо 2025 г. е 11 процентни пункта.

„Потребителят вече не започва избора си пред рафта. Той пристига в магазина след предварително проучване, с по-ясна представа за цените, алтернативите и това какво очаква да получи. За търговците това означава, че конкуренцията за клиента започва много преди посещението във физическия обект“, коментира Кристина Милкова, управител на Shopfully за България.

Промоцията привлича вниманието, но качеството печели доверието

Ценовата чувствителност остава висока: 54% от българите посочват, че промоциите оказват силно влияние върху решенията им, а 55% предпочитат продукти в промоция или с най-голяма отстъпка. Данните обаче показват, че ниската цена сама по себе си не е достатъчна. При избора на храни и напитки 60% от българските потребители поставят качеството сред водещите фактори, което е над средното европейско равнище от 48%. Новият купувач не търси непременно най-евтиния продукт, а правилното съотношение между цена, качество, надеждност и предишен опит с марката.

Лоялността остава, но вече има условия

Навикът продължава да има силно значение: 62% от българите обикновено пазаруват в едни и същи магазини или търговски вериги. Данните обаче разкриват интересен парадокс – почти същият дял, 56%, са готови да сменят предпочитания си търговец заради по-добра промоция или оферта. Други 68% биха посетили различна верига, ако там могат да намерят любимите си марки. Това показва, че потребителските навици остават устойчиви, но лоялността вече не е безусловна. Тя трябва да се печели постоянно чрез релевантни предложения, добра наличност, удобство и доказуема стойност.

Повече информация, по-високи очаквания

По-информираният купувач очаква не просто повече комуникация, а по-полезна комуникация. Новите данни показват, че 55% от българите смятат рекламата за ценна, когато тя им помага да открият промоции, които иначе не биха забелязали. Това показва, че рекламата работи най-добре, когато подпомага конкретна задача при пазаруването, а не когато просто привлича внимание.

Същата логика се вижда и при персонализацията. 56% от потребителите у нас оценяват положително персонализираните предложения, когато те улесняват планирането и носят ясна практическа полза. Готовността за споделяне на данни също зависи от конкретната полза: 27% биха споделили данните си, за да спестят чрез по-изгодни оферти и отстъпки, а 26% – в замяна на по-релевантни промоции.

Технологиите трябва да решават реални проблеми

Потребителите са отворени и към нови технологии, но не заради самата новост. 38% от българите посочват, че биха намерили за полезен инструмент с изкуствен интелект, който сравнява цените при различни търговци. Това показва, че интересът към изкуствения интелект е най-силен, когато технологията спестява време, улеснява сравнението и помага за по-уверен избор. „Новият купувач не очаква технологиите да бъдат впечатляващи, а полезни. Независимо дали става дума за реклама, персонализация или изкуствен интелект, стойността е в това решението да стане по-лесно, по-ясно и по-прозрачно“, допълва Кристина Милкова.

Новата ера на уверения купувач

The State of Shopping 2026 очертава потребител, който разполага с повече информация, повече инструменти и по-ясни очаквания. Той сравнява, проверява и взема решения при собствени условия. За марките и търговците успехът през 2026 г. няма да зависи единствено от по-силното присъствие или по-ниската цена. Предимство ще имат компаниите, които правят пазаруването по-лесно, по-прозрачно и по-ценно – още преди потребителят да е влязъл в магазина.

За проучването

The State of Shopping 2026 се основава на проучвания, проведени през първото тримесечие на 2026 г. сред над 7000 потребители на възраст над 25 години. Европейската част обхваща 6605 респонденти от осем държави, включително България.

За Shopfully

Shopfully е водеща европейска технологична компания, специализирана в drive-to-store маркетинг – решения, които свързват дигиталното търсене с посещения и покупки във физически магазини. Чрез платформите си, включително Broshura.bg в България, Shopfully свързва над 200 милиона потребители с повече от 500 търговски бранда в 25 пазара.