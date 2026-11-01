Съвременните будители събуждат интереса на младите към ветеринарната професия

От учебника до реалния пациент – срещата с питони, защитени костенурки, птици и други необичайни животни показва защо практиката е важна за бъдещите ветеринарни специалисти

Как се става добър ветеринарен специалист? Не само с учебници, лекции и изпити. Понякога първата истинска стъпка към професията минава през операционната, срещата с необичаен пациент и момента, в който страхът от змията отстъпва пред любопитството.

Точно такива срещи с реалната ветеринарна практика получиха ученици от ПГСС „Царица Йоанна“ в Пазарджик, обучаващи се за ветеринарни техници. В рамките на специализирано обучение те имаха възможност да работят с екзотични животни заедно с ветеринарни лекари и техници от различни части на България.

Историята е особено подходяща за 1 ноември – Деня на народните будители. Защото будителството не е само спомен за личности от миналото. То има и съвременно измерение – да предаваш знания, да събуждаш интерес към една професия и да показваш на младите хора защо това, което учат, има значение.

Когато знанието излезе от учебника

Ветеринарната медицина на екзотичните животни е област, в която теорията трябва да върви ръка за ръка с практиката. Змията, гущерът, костенурката, папагалът или гризачът не могат да бъдат разглеждани просто като „още един пациент“. Всеки вид има различна физиология, поведение, хранителни потребности и изисквания към средата. Затова за бъдещите ветеринарни техници срещата с реални животни е ценна част от професионалната подготовка.

В практическото обучение, организирано от Vet Academy и ръководено от д-р Евелина Рабаджийска, участниците работиха със 17 животни от седем различни вида. Сред пациентите имаше гущери и змии, вълнисти папагалчета, гълъби, зайци и плъхове. За учениците това е възможност да видят отблизо неща, които трудно могат да бъдат усвоени само в класната стая – как се подхожда към животно, как се наблюдава поведението му, как се извършва преглед и колко важни са спокойствието и увереността на човека срещу пациента.

От страх към любопитство

Един от най-интересните моменти за учениците е свързан с два питона. Първоначалното притеснение от срещата с големите змии постепенно отстъпва място на професионалния интерес. Работата с животните се превръща в преживяване, което показва на младите хора, че зад необичайния външен вид стои жив организъм със свои потребности и поведение. Именно това е една от важните роли на практическото професионално образование – да превърне неизвестното в познато, а притеснението в знание.

Когато пациентът е защитен вид

Сред клиничните случаи по време на обучението е и сухоземна костенурка от защитен вид, пострадала след нападение от куче. Ранената лапа на животното е обработена, а случаят показва колко специфична може да бъде грижата за дивите и защитените видове. При подобна травма възстановяването е особено важно преди животното да навлезе в зимен покой, тъй като усложненията могат да застрашат живота му. За бъдещите ветеринарни специалисти подобни случаи са урок не само по медицина. Те са урок по отговорност – към конкретното животно, към защитените видове и към природата.

Учителят като съвременен будител

Основен лектор в практическото обучение е д-р Мелинда де Мул – специалист, посветил професионалната си работа на дивите, зоопарковите и екзотичните животни. Родом от Нидерландия и възпитаник на Виенския ветеринарномедицински университет, д-р де Мул има специализация в областта на Conservation Medicine – направление, което свързва ветеринарната медицина с опазването на дивите животни и биологичното разнообразие.

Тя живее в България, води обученията си на български език и работи за развитието на познанията за екзотичните и дивите животни. Друга част от професионалната й дейност е свързана с Bunny Rescue – организация, която се грижи за изоставени зайци и подпомага стопани, които се нуждаят от ветеринарна помощ за своите животни.

Знанието продължава и извън училището

Подобни обучения поставят и по-широк въпрос – кой се грижи за животните, когато те са в зоопаркове и зоокътове? Екзотичните видове изискват специфични условия, правилно хранене, подходяща среда и постоянен контрол върху здравословното им състояние. Това означава, че не само ветеринарните лекари, но и хората, които ежедневно се грижат за животните, трябва да имат необходимата подготовка. Затова специализираните обучения могат да бъдат полезни и за служители в общински зоокътове и зоопаркове. Добрата грижа започва с познанието – за вида, поведението, потребностите и рисковете.

Да събудиш интерес към професията

На 1 ноември говорим за будителите – за хората, които са съхранявали знанието, учили са другите и са вярвали, че образованието може да променя бъдещето. Днес будителството има много лица. Понякога това е учителят, който успява да запали интерес към професията. Понякога е специалистът, който споделя знанията си с младите. А понякога е моментът, в който един ученик за първи път държи питон, преглежда необичаен пациент или разбира, че професията, която е избрал, може да бъде много по-широка и интересна, отколкото си е представял. Защото знанието има смисъл тогава, когато се предава нататък.

А истинското професионално образование не просто подготвя кадри. То събужда любопитство, изгражда отговорност и дава на младите хора увереността да продължат започнатото от техните учители.