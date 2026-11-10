95 компании представят бъдещето на месопреработването на МЕСОМАНИЯ 2026

От традиционните български деликатеси до роботизираното производство и изкуствения интелект – 33-тото издание на изложението ще събере вкусовете, иновациите и водещите компании в месопреработвателния бранш

От 11 до 14 ноември Интер Експо Център – София ще бъде домакин на МЕСОМАНИЯ 2026 – най-голямото специализирано изложение за месопреработвателната индустрия в България. На над 2000 кв. м изложбена площ в зали 1 и 2 общо 95 компании ще представят богатството на българските месни продукти, нови вкусове, модерно производствено оборудване и иновативни технологии, които променят бъдещето на сектора. Организатор на 33-тото издание е Асоциацията на месопреработвателите в България (АМБ) с подкрепата на Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие“.

Посетителите ще имат възможност да се срещнат с най-добрите родни производители, да открият нови продукти и деликатеси и да се запознаят отблизо с технологиите зад съвременното месопреработвателно производство.

„За българските производители традицията не е просто наследство, а основа за развитие на модерно производство, което отговаря на най-високите изисквания за качество, безопасност и проследимост. Нашата цел е да покажем как съчетаваме съхраненото майсторство с новите технологии, без компромис с вкуса и качеството“, каза Атанас Урджанов, председател на Управителния съвет на Асоциацията на месопреработвателите в България.

От любимите български вкусове до новите кулинарни тенденции

И тази година МЕСОМАНИЯ ще предложи на посетителите възможност да се срещнат отблизо с производителите на едни от най-предпочитаните месни продукти на българския пазар, да открият нови вкусове и да се запознаят с богатото разнообразие от традиционни и съвременни специалитети. Сред акцентите ще бъдат колбаси, сурово-сушени деликатеси, месни специалитети и нови продуктови серии, съчетаващи традиционни рецепти, съвременни производствени методи и високи стандарти за качество и безопасност.

Интересът към тазгодишното издание, чиито изложбени площи бяха почти изцяло запълнени още през юли, ни радва и утвъждава МЕСОМАНИЯ като водещо професионално събитие за сектора. “В условията на растящи производствени разходи, високи цени на енергията и логистични предизвикателства българските месопреработвателни предприятия продължават да инвестират в модернизация, качество и да повишават конкурентоспособността си, и очно това искаме посетителите да видят на изложението тази година“, коментира Атанас Урджанов.

Технологиите, които променят производството на храни

Освен богатото разнообразие от готови продукти, МЕСОМАНИЯ 2026 ще покаже и технологичната страна на съвременната месопреработвателна индустрия. Посетителите ще могат да се запознаят с високотехнологични машини и производствени съоръжения, автоматизирани и роботизирани системи, решения за обработка и съхранение на месо, модерни опаковъчни линии, технологии за етикетиране и маркиране, както и специализирани решения за производствената среда.

Ще бъдат представени иновативни решения за опаковане, съобразени с новите европейски регулаторни изисквания за устойчивост, намаляване на отпадъците от опаковки и повишаване на възможностите за рециклиране. Те ще дадат на производителите практически насоки за адаптиране към променящата се нормативна рамка, без да губят от качеството, безопасността и срока на годност на продуктите.

Нарастващата роля на изкуствения интелект в месната индустрия също ще присъства на изложението с широка палитра от възможности – от автоматизиран контрол на качеството и безопасността на храните до оптимизиране на производствените процеси и ресурсите. Тези иновации проправят пътя към по-ефективно и устойчиво производство, допълваъки натрупаните традиции и професионалния опит.

Пет изложения, стотици марки и хиляди възможности на едно място

„Месомания 2026“ ще се проведе паралелно с още четири специализирани изложения – „Интерфуд & Дринк“, „Пътят на млякото“, „Булпек“ и Wine & Spirits Show. Заедно те ще превърнат Интер Експо Център в мащабна среща на хранително-вкусовата индустрия, обединяваща над 520 изложители от 21 държави и повече от 900 бранда в петте изложбени зали. Очакваме събитието да надхвърли мащаба си от миналата година, когато през залите на ИЕЦ преминаха над 23 000 посетители и специалисти. Очакваме Ви на „Месомания 2026“!