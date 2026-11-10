СПКФ представя България на стартиралото световно изложение EuroTier 2026 в Хановер

Днес, 10 ноември, в Хановер, Германия, официално стартира EuroTier 2026 – водещото световно изложение за животновъдство, фуражна индустрия и иновации в сектора. Събитието ще продължи до 13 ноември и ще събере водещи компании, производители, експерти и представители на браншови организации от цял свят.

По данни на организаторите се очаква изложението да привлече около 120 000 посетители, като участие са заявили над 2100 изложители от повече от 50 държави. В рамките на EuroTier 2026 са представени 19 международни павилиона от девет държави и региони, сред които и България.

За пореден път Съюзът на производителите на комбинирани фуражи (СПКФ) организира български национален павилион с подкрепата на Министерството на земеделието и храните. Благодарение на това партньорство българските предприятия от фуражната индустрия получават възможност да представят своя потенциал, продукти и иновации на световната сцена на животновъдството, да установят нови международни контакти и да разширят пазарните си възможности.

Още след първото участие на Съюза в изложението беше отчетена висока добавена стойност за компаниите участници – както по отношение на международната видимост, така и за създаването на нови бизнес партньорства и обмена на опит. Именно положителните резултати и стратегическото значение на това международно присъствие мотивираха членовете на СПКФ единодушно да вземат решение за повторно участие с национален павилион на EuroTier 2026.

Участието на България в EuroTier е не само възможност за представяне на отделните компании, но и важна стъпка към утвърждаването на българската фуражна индустрия като конкурентоспособен и надежден партньор на международните пазари.

Националният павилион на България може да бъде посетен в зала 20, щанд C44, в изложбения център Hannover Messe.