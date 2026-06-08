Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

7 народни рецепти против картофена мана (фитофтора) по доматите и картофите

АктуалноАкцентиГрадината
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
6 Минути

Ефективни стратегии и изпитани във времето биологични рецепти срещу картофената мана в градината

Забележите ли тъмни, уплътнени петна по листата, стъблата или плодовете на картофите и доматите, това е сериозен сигнал, че растенията са нападнати от едно от най-опасните заболявания – картофена мана (фитофтора). Вместо да се поддавате на паника, вземете навременни мерки. Тази упорита гъбична болест поразява предимно културите от семейство Картофови и се развива изключително бързо при хладно и влажно време. Тъй като инфекциозните спори могат да презимуват в почвата, по семенния материал, в растителните остатъци и дори по градинските инструменти, ключът към спасението на реколтата се крие в правилната превенция и навременната намеса.

АКЦЕНТИ
Ефективни стратегии и изпитани във времето биологични рецепти срещу картофената мана в градинатаПрофилактика и агротехника срещу фитофторатаЕкологично лечение с природни и биологични средстваКога и как да прилагаме защитните мерки?

Профилактика и агротехника срещу фитофтората

Тъй като патогенът се развива най-вече при висока влажност, контролът върху микроклимата е първата линия на защита. Растенията трябва да се поливат умерено, като се избягва прекомерното сгъстяване на насажденията, за да се осигури добра циркулация на въздуха. Препоръчително е напояването на доматите и картофите да става в ранните сутрешни часове – така излишната влага успява да се изпари от надземните части и да попие в почвата до края на деня.

Ако отглеждате културите в оранжерии или парници, редовното проветряване е абсолютно задължително. Рискът от заразяване нараства рязко в края на лятото, когато се наблюдават резки температурни амплитуди – горещи дни и студени нощи, които водят до образуване на обилна роса.

Слабият имунитет прави растенията уязвими към всякакви инфекции. Затова е критично важно да осигурите балансирано хранене, богато на ключови микро- и макроелементи като фосфор, калий, мед, манган и йод.

Правилното сеитбообращение също играе съществена роля за ограничаване на заболяването.

  • За картофите отлични предшественици са бобовите култури, зелето, краставиците, тиквичките, тиквите, патисоните, лукът и различните кореноплодни зеленчуци.

  • За доматите най-подходящи в ротацията са главестото зеле и карфиолът, краставиците, тиквичките, бобовите растения, лукът и кореноплодните.

Важна стъпка за трайно справяне с проблема е и подборът на съвременни сортове и хибриди, които притежават генетична устойчивост към гъбични заболявания.

Екологично лечение с природни и биологични средства

Химическите фунгициди безспорно показват висока ефективност, но тяхната употреба е крайно непрепоръчителна във фазата на зреене и прибиране на реколтата. През втората половина на лятото е много по-разумно и безопасно да се доверите на биологични препарати и изпитани народни рецепти, които са щадящи за здравето и природата. В практиката са останали няколко изключително ефикасни метода, предавани от поколение на поколение:

Чеснова настойка с калиев перманганат: Смелете 100 грама чесън (могат да се използват както главите, така и стъблата и листата) и го залейте с една чаша вода. Оставете сместа да престои 24 часа. След това прецедете течността, разредете я в 10 литра вода и добавете 1 грам калиев перманганат. С този разтвор пръскайте насажденията на всеки 10–15 дни, като разходната норма е около половин литър на всеки храст.

Млечна суроватка: Разредете млечна суроватка с вода в съотношение 1:1. Още от началото на юли започнете редовно третиране на растенията с тази смес на всеки 2–3 дни. Киселата среда възпрепятства развитието на гъбичните спори.

Разтвор с дървесна пепел: Дървесната пепел е не само отличен тор, но и щит срещу маната. Разворете пепел във вода, добавете малко течен сапун за по-добро прилепване към листата и напръскайте обилно доматите и картофите.

Йодно-млечен разтвор: Към 10 литра вода добавете 1 литър обезмаслено мляко и 15 капки йод. Пръскайте растенията на всеки две седмици. Този разтвор действа антисептично, унищожава патогените и едновременно с това стимулира растежа и развитието на листната маса.

Разтвор с хлебна мая: При появата на първите симптоми на фитофтора, разтворете 100 грама прясна хлебна мая в 10 литра вода и веднага обработете застрашените картофи и домати.

Настойка от кефир или кисело мляко: Оставете 1 литър кефир или ферментирало кисело мляко да престои два дни, след което го разредете в 10 литра вода. Провеждайте пръскане на всеки две седмици след разсаждането на постоянно място. При дъждовно и влажно лято съкратете интервала до веднъж седмично.

Отвара от полски хвощ: Залейте 100 грама сух (или 150 грама свеж) полски хвощ с 1 литър вода и варете на тих огън в продължение на 30 минути. След като изстине, разредете отварата с 5 литра вода. Използвайте за пръскане на всеки 10–14 дни, тъй като хвощът съдържа силиций, който заздравява клетъчните стени на растенията.

Кога и как да прилагаме защитните мерки?

За да предпазите успешно зеленчуковите култури от картофена мана, е важно да разберете, че тези методи са най-ефективни, когато се прилагат профилактично, а не след като болестта вече е унищожила голяма част от листната маса. Първото пръскане при картофите трябва да се извърши в самото начало на бутонизацията (преди цъфтежа), а второто – след 10–14 дни. Същият график важи и за доматите. Практиката показва, че за постигане на оптимална защита през летния сезон насажденията трябва да се третират средно 4–5 пъти през интервали от 10 до 15 дни.

СВЪРЗАНИ НОВИНИ
Въвежда се фиксиран срок за подаване на основни документи по две от еко схемите в Кампания 2026
Тринадесетото издание на Фестивала на Мамалигата очаква своите майстори и ценители
Тодор Джиков: Земеделските производители започват да приличат на престъпници
Производството на картофи в ЕС спада с 37% за последните 23 години
ЕТИКЕТИ:
Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

АктуалноАкцентиГрадината
7 народни рецепти против картофена мана (фитофтора) по доматите и картофите
АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
Консервантите в храните ни и влиянието им върху човешкото здраве
АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
Анализ: Енергиен шок от Близкия изток: България е сред най-застрашените в Източна...
АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
Критичен недостиг в София: Свободните складове паднаха под 1%, наемите растат
АктуалноАкцентиОколна среда
Надежда за българската природа: Нов живот в колониите на изчезващата белошипа ветрушка

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама