Тринадесетото издание на Фестивала на Мамалигата очаква своите майстори и ценители

Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
3 Минути

В село Нова Черна традиционната кулинарна магия оживява отново на 4 октомври 2025 г.

Фестивалът „Мамалига“ в село Нова Черна, община Тутракан, се завръща за своето 13-то издание. На 4 октомври 2025 г. ще се съберат майстори от България и Румъния, за да представят над 50 вида мамалига и ястия с царевично брашно. Събитието, което е част от културния календар на община Тутракан, има за цел да съхрани и популяризира българския фолклор и автентичните кулинарни традиции. Посетителите ще могат да се насладят на богата програма, да опитат уникални рецепти и да станат свидетели на кулинарни състезания, които пресъздават духа на миналото.

Фестивалът на Мамалигата в с. Нова Черна е едно от най-значимите кулинарни събития в България, посветени на традиционните тестени храни, и особено на Мамалигата (Качамака).

В Конкурсната част на Фестивала има няколко вкусни и интересни категории:

Конкурс 1 – Приготвяне на мамалига, в която право на участие имат майстори-любители в приготвянето на мамалига (качамак), като той се приготвя на място, на огнище с пиростия или триножник, в чувен, бърка се с факалец (дървена лъжица), и се поднася се, както са го консумирали нашите баби и дядовци.

Критериите за оценка, включват:

– техника на приготвяне на мамалигата;

– рязане на мамалигата;

– вкусови качества;

– начин на предлагане на готовото ястие;

– етно – визия на целия процес /от приготвянето до поднасянето/;

Конкурс 2 – Ястия от царевично брашно

– право на участие имат организации и индивидуални любители – готвачи,

които представят ястия с царевично брашно в категории – закуски, супи, основно, тестени и десерти;

Ястията се приготвят предварително; участниците представят до пет ястия с царевично брашно, които могат да бъдат от една или няколко категории по преценка на участника; представените ястия могат да бъдат автентични и съвременни рецепти; всяко ястие трябва да има табелка с името на ястието, името на участника и категорията; всички ястия трябва да бъдат подредени до 10:00 ч. на местата предоставени от домакините;

Критерии за оценка включват:

– вкусови качества;

– естетичен вид на ястието;

– атрактивност на презентацията на ястието;

Заявки за участие се приемат до 22 септември 2025 г. включително.

Източник: https://festivali.eu/

Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

