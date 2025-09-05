Близо 11 500 младежи започнаха работа от началото на годината по мерки за заетост

Над две трети от безработните младежи до 24 години нямат специалност или квалификация, което ограничава възможностите им за реализация

От началото на годината 11 426 младежи до 29 години са започнали работа на първичния пазар на труда с подкрепата на Агенцията по заетостта. Само през месец юли новоназначените младежи са 1397, от които 672 са на възраст до 24 години.

Бюрата по труда в страната предоставят подкрепа, съобразена с нуждите на всеки младеж – от посреднически услуги, през обучения, до програми за придобиване на опит и трудови навици. Особено внимание се отделя на младите хора, които не работят, не учат и не са регистрирани в бюрата по труда. Те се насочват към подходящи обучения и заетост от младежки и ромски медиатори.

Данните за юли показват леко увеличение на броя на безработните младежи до 24 години, които достигат 10 070 лица, или 6.7% от всички безработни.

Най-голям дял сред тях (над 54%) имат младежите със средно образование. Тези с висше образование се увеличават с над 58% спрямо юни, макар и да остават относително малък дял – 4.8% от всички млади безработни. Над две трети от безработните младежи до 24 години нямат специалност или квалификация, което ограничава възможностите им за реализация. В същото време, положителен сигнал е, че близо 70% от тях са с регистрация до 4 месеца, което подсказва за активност и потенциал за бързо включване в заетост при подходяща подкрепа.

Реализацията на младите хора на пазара на труда е основна задача за министър Борислав Гуцанов и екипа на Министерството на труда и социалната политика. Още през месец май той представи пред Народното събрание различни инициативи на Министерството в тази посока. Тогава беше дадено началото на две процедури с общ бюджет от 106 млн. лв. за насърчаване на предприемачеството и за подкрепа на млади хора без професионален опит.

Съществен принос за постигнатите резултати имат и проекти по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 като „Младежка заетост+“, по който има над 12 000 заявки от работодатели за над 22 000 работни места, и „Младежки практики“ с подадени близо заявки за над 2000 свободни позиции. По проект „Започвам работа“ са идентифицирани над 9700 неактивни младежи, а близо 2000 са включени в заетост.

Агенцията по заетостта продължава да работи в тясно партньорство с висши училища, общини, работодатели и неправителствени организации, за да улесни прехода на младите хора от образование към трудова реализация.