Проектът на Закон за виното и спиртните напитки ще бъде преразгледан и обсъден отново със заинтересованите страни

Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
След провеждане на допълнителни консултации със заинтересованите страни, законопроектът ще бъде публикуван за обществено обсъждане

Министерството на земеделието и храните информира, че публикуваният на 15 септември 2025 г. Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за виното и спиртните напитки е свален от платформата за обществени консултации. Получените до момента коментари и позиции, особено от страна на малки производители, са сигнал, че е необходимо допълнително обсъждане и уточнение на част от текстовете.

В тази връзка Министерството ще инициира допълнителен диалог с представителите на сектора, включително и със заинтересовани лица, за които домашното производство на вино е традиционна дейност, за да бъде постигнат баланс между ефективния контрол и съхраняването на българските традиции.

След провеждане на допълнителни консултации със заинтересованите страни, законопроектът ще бъде публикуван за обществено обсъждане.

Министерството на земеделието и храните отговаря за политиката по отношение на производството на вино, както и за упражнявания контрол в лозаро-винарския сектор. Производството и контролът на спиртни напитки, включително ракия, е от компетентността на Министерството на икономиката и индустрията.

Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

