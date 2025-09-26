Проектът на Закон за виното и спиртните напитки ще бъде преразгледан и обсъден отново със заинтересованите страни

След провеждане на допълнителни консултации със заинтересованите страни, законопроектът ще бъде публикуван за обществено обсъждане

Министерството на земеделието и храните информира, че публикуваният на 15 септември 2025 г. Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за виното и спиртните напитки е свален от платформата за обществени консултации. Получените до момента коментари и позиции, особено от страна на малки производители, са сигнал, че е необходимо допълнително обсъждане и уточнение на част от текстовете.

В тази връзка Министерството ще инициира допълнителен диалог с представителите на сектора, включително и със заинтересовани лица, за които домашното производство на вино е традиционна дейност, за да бъде постигнат баланс между ефективния контрол и съхраняването на българските традиции.

След провеждане на допълнителни консултации със заинтересованите страни, законопроектът ще бъде публикуван за обществено обсъждане.

Министерството на земеделието и храните отговаря за политиката по отношение на производството на вино, както и за упражнявания контрол в лозаро-винарския сектор. Производството и контролът на спиртни напитки, включително ракия, е от компетентността на Министерството на икономиката и индустрията.