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Над 10,6 милиона евро се отпускат за подпомагане на интермодални оператори у нас

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 10 652 770 евро, като за всеки проект минималният размер на заявеното финансиране е 766 937 евро, а максималният достига 2 045 167 евро

Министерството на транспорта и съобщенията стартира кандидатстването по втората процедура чрез конкурентен подбор за подпомагане на интермодални оператори, включително за развитие на съществуващи терминали. Тя се финансира от Европейския фонд за регионално развитие чрез Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 10 652 770 евро, като за всеки проект минималният размер на заявеното финансиране е 766 937 евро, а максималният достига 2 045 167 евро.

По процедурата могат да кандидатстват всички оператори на железопътни, речни, морски, логистични и спедиторски терминали от Северозападен, Северен централен, Североизточен, Югоизточен и Южен централен регион.

Безвъзмездните средства са предназначени за модернизация и разширяване на съществуващи терминали в слаборазвитите региони на страната. С тях операторите могат да финансират купуване на оборудване за интермодален транспорт, внедряване на специализирани ИТ решения, както и изграждане или рехабилитация на железопътна и пътна инфраструктура и площадки за обработка на товари. Основната цел е подкрепа на операторите в тези региони и подобряване на координацията и свързаността между различните видове транспорт.

Подаването на проектните предложения се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на формуляр в модула „Е-кандидатстване“ на информационната система ИСУН на адрес: https://eumis2020.government.bg.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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