БАБХ: Биосигурността е най-ефективната защита срещу разпространението на заразни болести по животните

Агенцията е в готовност да оказва съдействие на животновъдите

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) призовава всички животновъди да прилагат стриктно мерките за биосигурност в своите стопанства. Прилагането на добри практики за биосигурност е най-ефективният начин за предотвратяване разпространението на заразни заболявания, ограничаване на риска от възникване на огнища и опазване здравето на животните.

БАБХ препоръчва на стопаните да спазват следните основни мерки:

Купувайте животни единствено от регистрирани животновъдни обекти и с необходимите ветеринарномедицински документи;

Не купувайте животни с неясен произход или на необичайно ниски цени;

При въвеждане на нови животни в стопанството ги отглеждайте отделно за определен период, преди да ги съберете с останалите;

Не допускайте влизането на транспортни средства в стопанството без извършена дезинфекция;

Ограничете достъпа на външни лица до животновъдните обекти, а при необходимост от посещение осигурете спазването на необходимите мерки за дезинфекция;

По възможност не допускайте събиране на животните с други стада по време на паша;

Избягвайте участието в пазари, изложби и други събирания на животни;

Не купувайте животински продукти (месо, мляко и продукти, произведени от тях) от нерегламентирани пазари и с неизвестен произход.

Агенцията е в готовност да оказва съдействие на животновъдите. При възникнали въпроси относно мерките за биосигурност, съмнения за заразно заболяване или необходимост от консултация стопаните могат да се обръщат към съответната Областна дирекция по безопасност на храните, към обслужващия ги официален ветеринарен лекар или да подадат сигнал на горещия телефон 0700 122 99.

Спазването на мерките за биосигурност и своевременното уведомяване при съмнение за заболяване са ключови за ранното ограничаване на риска и за опазването на здравето на животните. БАБХ разчита на активното съдействие и отговорното отношение на всички стопани, с цел да опазим българското животновъдство.