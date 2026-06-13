Юни в градината – златното време за грижа и първа реколта

Настъпи юни – месецът на дългите дни, топлото слънце и истинския бум в градината. Ако пролетта беше време за планиране и засаждане, то в началото на юни градината вече изисква прецизна поддръжка, за да разгърне пълния си потенциал. Сега е моментът да положите основите на богатата лятна реколта и да се насладите на първите плодове на труда си.

Поливането като ключ към успеха в летните жеги

С повишаването на температурите правилната хидратация става критична за всяко насаждение. Най-важното правило е да поливате рано сутрин или късно вечер, за да намалите изпарението и да избегнете опасния пригол на листата. Насочвайте водната струя директно в корена, а не върху листната маса, което е особено важно при доматите и краставиците, за да се предотврати развитието на гъбични заболявания. За да запазите ценната влага в почвата и същевременно да спрете растежа на плевелите, покрийте земята около растенията със слой мулч от слама, окосена трева или кокосови влакна.

Подхранване за мощен растеж и обилен цъфтеж

В началото на юни повечето култури навлизат във фаза на интензивен цъфтеж и завързване на плодове, затова имат крещяща нужда от допълнителна енергия. При доматите, пипера и патладжана е време да намалите азотните торове, които стимулират предимно листната маса, и да преминете към формула, богата на калий и фосфор. Ако предпочитате органичното земеделие, течният тор от ферментирала коприва или добре угнилият компост ще направят истински чудеса с лехите ви.

Грижа за доматите: Време за колтучене и връзване

Високите индетерминантни сортове домати растат буквално с часове през този период. Задължително е редовно да отстранявате филизите, излизащи от пазвите на листата, известни като колтуци. По този начин растението няма да хаби сила за излишно разклоняване, а ще насочи всичките си сокове към едреенето и узряването на плодовете. Успоредно с това проверявайте стабилността на конструкциите и привързвайте натежалите стъбла, тъй като внезапните летни бури и градушки могат лесно да ги пречупят.

Естествена защита срещу вредители

Юни е любимият месец на листните въшки, но преди да посегнете към тежката химия, опитайте едно екологично решение. Разтворете 100 милилитра течен сапун и една супена лъжица сода за хляб в 5 литра вода и напръскайте засегнатите растения в хладното вечерно време.

Първа реколта и засаждане на второ хвърлие

Началото на юни носи и най-вкусното възнаграждение за положенния труд, тъй като започва прибирането на ранните картофи, зеления грах, крехкия зелен фасул, както и на свежите салати, репички и пресен лук. Ягодите и ранните череши също изискват ежедневно обиране, за да не загният на корен и да не привлекат оси. Освободените от ранните култури места не бива да остават празни. Сега е идеалният момент да засеете семена за втора реколта от тиквички, краставици за късно производство, зелен боб и моркови.

Цветната градина: Експлозия от багри и аромати

Декоративната част на градината също изисква внимание, за да запази пищния си вид до есента. Редовно изрязвайте прецъфтелите цветове на розите, петуниите и мушкатата, което ще провокира бързото образуване на нови пъпки. Високите летни цветя като далии, кански лалета и гладиоли трябва да бъдат укрепени с подпори, за да издържат на вятъра и тежестта на собствения си цъфтеж.

Юни е месецът, в който градината показва своята истинска магия. С малко постоянство в поливането, плевенето и подрязването, усилията ви ще се отплатят многократно на лятната трапеза.