Втори живот за старите вещи: Как да превърнем непотребните предмети в оригинални саксии

Екологични и творчески идеи за уникален дизайн в дома и двора

Ако сте от хората, които обичат да складират стари вещи, можете да се възползвате от това и да превърнете непотребните вече предмети в красиви и нестандартни саксии. По този начин не само ще разчистите шкафовете в дома си и ще се сдобиете с оригинални съдове за растения, но и ще постигнете отличен еко ефект, като намалите количеството на битовите отпадъци.

Превръщането на боклука в изкуство изисква съвсем малко въображение. Ето няколко вдъхновяващи идеи как да вдъхнете нов живот на остарелите предмети:

Творчество в кухнята: От готварските съдове до бурканите

Стари съдове: Продънена тенджера или пукната купичка лесно могат да избегнат тъжната съдба да бъдат изхвърлени в кофата. Достатъчно е просто да ги напълните с подходяща почва и да посадите в тях любимото си цвете.

Бурканчета от зимнина: Когато приключите със съдържанието на бурканчетата от сладка и лютеници, измийте ги добре и ще се сдобиете с необичайни стъклени съдове. За по-творчески настроените градинари остава възможността да развихрят въображението си – можете да изрисувате стъклото или да му направите красив декупаж, за да имате напълно уникален съд.

Единични чинии от стари сервизи: Изостаналите от различни комплекти чинии и чинийки не трябва да се изхвърлят. Можете да ги подложите под новите си импровизирани саксии, за да има къде безопасно да се отвежда излишната вода от поливането.

Арт решения с консервни кутии и декорация

Консервни кутии: Дори на пръв поглед най-скучните метални консерви могат да се превърнат в арт саксия. За целта просто им вържете разноцветни панделки, останали от празнични букети.

Важно правило за дренажа: Когато използвате консерви или други плътни съдове, задължително пробийте дупка на дъното , за да има как да се отцежда излишната влага от поливането. В противен случай водата ще се задържи и корените на растенията могат да загният.

Обновяване на омръзнали саксии: При положение, че искате да разнообразите стара и скучна саксия, можете просто да прикрепите към нея със силикон нежна дантела или сатенена панделка за постигане на много по-романтична визия.

Нестандартни идеи за градината и двора