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Как да отглеждаме пищни рози без индустриална химия

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
6 Минути

Практически съвети за биологична защита, правилно подрязване и укрепване на царицата на цветята

Красивите и обилно цъфтящи рози са мечтата на всеки страстен градинар. Ако искате да се откажете от употребата на синтетични химически продукти, но същевременно желаете да запазите здравето и великолепния вид на вашите храсти, природата предлага отлични алтернативи. Напълно възможно е да постигнете професионални резултати само с помощта на натурални средства и правилни агротехнически трикове.

АКЦЕНТИ
Практически съвети за биологична защита, правилно подрязване и укрепване на царицата на цветятаПравилно подрязване за силни и здрави растенияЕстествен контрол на вредителите и насекомитеЗащита от гъбични заболявания (Черни петна, брашнеста мана, ръжда) Билкови настойки за имунитет и подхранванеСправяне с гризачи и зазимяване

Тъй като традиционните народни методи са най-ефективни като превенция и помагат главно в начален етап на заразяване, основната ви задача е да не допускате масова поява на вредители и гъбички. Ето наръчник с най-добрите практики за екологична грижа през сезона:

Правилно подрязване за силни и здрави растения

Основата на красивата розова градина се поставя още при избора на сертифицирани и устойчиви сортове, които се развиват под формата на храсти. Следващата критична стъпка е пролетното подрязване, чийто идеален момент настъпва, когато цъфти форзицията.

  • Техника на рязане: Използвайте отлично наострена ножица – това предпазва тъканите от разкъсване и инфекции. Изберете пъпка (бодил), която сочи навън, и направете отреза на около 1,5 см над нея.

  • Хигиена: Задължително почистете всички сухи листа и стари клонки. Съберете и изнесете отрязаните части, паднали на земята, за да предотвратите развитието на болести.

Естествен контрол на вредителите и насекомите

Преди да прибегнете до препарати, приложете лесни механични и биологични методи. Редовното измиване на храстите със силна струя вода е бърз и ефикасен начин за премахване на листните въшки. Засаждането на съпътстващи култури в близост до розите също прави чудеса – невенът, белият равнец, градинският чай и хвойната не само изглеждат добре, но и успешно отблъскват нежеланите насекоми.

При нужда от третиране, използвайте следните домашни рецепти:

  • Домашен инсектициден сапун: Разтворете 50 г течен сапун в 4 литра вода. Напръскайте обилно храстите следобед в облачно време или вечер, като обърнете специално внимание на долната страна на листата. Тъй като се отмива лесно, повторете процедурата след дъжд.

  • Тютюнев прах срещу въшки и акари:

    • Като отвара: Сварете 1/2 чаша тютюнев прах в 1 литър вода за 30 минути. Долейте вода до първоначалното ниво (заради изпарението), оставете на тъмно за 24 часа, прецедете и разредете до обем от 2 литра. Добавете 15–20 г настърган сапун и пръскайте 2–3 пъти в сезона през 7–10 дни.

    • Като настойка: Залейте 1/2 чаша тютюнев прах с 1 литър вряща вода, оставете за 1–2 дни при периодично разбъркване, прецедете и смесете с още 1–2 литра вода и 2 супени лъжици течен сапун. Напръскайте веднага.

  • Вратига срещу хоботници: Самите бръмбари не са толкова опасни, колкото техните ларви и градинските червеи. Настойката от билката вратига е отлично оръжие срещу тях.

  • Привличане на полезни насекоми: Калинките са естествени хищници и най-добрият съюзник в борбата с листните въшки.

Защита от гъбични заболявания (Черни петна, брашнеста мана, ръжда)

За да избегнете гниенето и ръждата, поддържайте насажденията проветриви и не ги сгъстявайте прекомерно. За превенция на почвените вредители и гъбичките помагат безопасни настойки от бял равнец, лук, чесън или бучиниш.

  • Чеснова атака: След подрязване напръскайте розите с чеснова настойка. Накълцайте на едро 20 скилидки чесън и ги запарете за 15 минути в 1 литър вряща вода под капак. Прецедете и оставете да престои едно денонощие. Третирайте растенията 3 пъти през интервал от 3 дни. За допълнителен ефект може да забодете скилидки чесън директно в почвата около корените.

  • Дървесна пепел: Чудесно средство срещу брашнеста мана и петна. Първо напръскайте розата с вода, за да може пепелта да полепне по-добре, и я напудрете обилно. След 2–3 часа изплакнете храста с маркуча.

  • Правилно мулчиране: След пролетната резитба покрийте почвата около корените с естествен мулч от окосена трева, коприва и хвощ – това намалява риска от развитие на черни петна. Избягвайте наторяването с говежди тор, тъй като той пренасища почвата с азот, което розите не обичат.

 Билкови настойки за имунитет и подхранване

Отслабените растения страдат от дефицит на хранителни вещества и се разболяват първи, затова редовното подхранване по време на вегетация е задължително.

  • Билков коктейл за поливане: Залейте смес от мащерка, коприва, вратига или лайка с вряла вода, оставете да кисне 24 часа и поливайте за общо укрепване.

  • Течен тор от коприва: Нарежете 1 кг коприва и я накиснете в 10 литра дъждовна вода. Когато течността ферментира и придобие тъмен цвят, тя е готова. Разреждайте в съотношение 1:10 и поливайте веднъж седмично само до началото на цъфтежа (не по-късно от края на юни). При облачно време може да пръскате листата с този разтвор веднъж на всеки 3 седмици.

Справяне с гризачи и зазимяване

  • Атака от полевки: Ако през пролетта забележите, че розата внезапно линее и спира да се развива, вероятно корените са гризани от полевка. Не бързайте да отписвате растението – извадете го внимателно, почистете увредените части, запазете здравите корени и го пресадете на ново място, като следвате правилата за засаждане на млад храст.

  • Есенна и пролетна грижа: Преди зазимяването през есента и отново в началото на пролетта е изключително полезно да напръскате храстите с разтвор на меден сулфат (син камък), за да ги запечатате срещу гъбични спори.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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