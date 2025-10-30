Вземете своя билет за ИНТЕРФУД & ДРИНК 2025: АЗПБ представя най-доброто от българското земеделие на едно място

Качество, Традиции, Иновации: От 12 до 15 ноември в Интер Експо Център

Билетите за най-голямото изложение за храни и напитки в Югоизточна Европа вече са налични онлайн. С един клик получавате достъп до 4 дни бизнес възможности, дегустации и професионално развитие.

Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) кани всички професионалисти и любители на качествената храна да посетят колективния й щанд 4.В4 в Зала 4 по време на Международното изложение ИНТЕРФУД & ДРИНК 2025! На едно място ще откриете пет водещи български компании, които са пример за:

Устойчиво производство със затворен цикъл, гарантиращ контрол от суровината до крайния продукт.

Високо качество, подкрепено от европейски награди и сертификати.

Акценти на щанда на АЗПБ (Зала 4):

Био Ферма „Розино“: Носител на EU Organic Awards за най-добър био фермер. Представя био млечни продукти от крави Джерсей.

Био овцеферма в Долни Дъбник: Най-голямата и модерна овцеферма в България, предлагаща овче сирене.

ДеВина – лозя и вино: Производител на висококачествени вина от собствени лозя, с водещите серии „ГОСТЪТ“ и „TESSERA“.

Орион: Месни изделия, произведени по модела „ПРЯСНО, ЧИСТО, МЕСТНО“, подкрепен от зелена енергия.

Мазали: Фирма, фокусирана върху традиционните вкусове чрез висококачествени плодови и зеленчукови консерви.

Защо да посетите?

Посещението на щанда на АЗПБ е повече от дегустация – това е възможност да:

Опознаете най-доброто от българското земеделие и хранителна индустрия.

Създадете нови партньорства с доказани производители.

Почерпите вдъхновение от традиции, съчетани с модерни практики и устойчиво производство.

С вашия билет получавате и достъп до всички съпътстващи изложения – Месомания, Пътят на млякото, Булпек, Wine & Spirits Show и Био Зона, както и до новите специализирани зони за бизнес контакти и продуктови премиери.Не пропускайте: 12 – 15 ноември 2025 г., Интер Експо Център, София.

Вземете своя билет тук: https://iec.urboapp.com/bg/e20759-food-exhibitions-2025#