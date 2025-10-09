Въглеродно земеделие
Ферма „Розино" ще представи био продукти на ИНТЕРФУД & ДРИНК 2025

Носителят на престижната европейска награда за био земеделие ще изложи своите уникални млечни продукти на щанда на Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ).

Био ферма „Розино“, управлявана от Албина Ясинская, е сред акцентите на 24-тото издание на Международното хранително изложение ИНТЕРФУД & ДРИНК, което ще се проведе от 12 до 15 ноември 2025 г. в Интер Експо Център, София. Фермата ще представи своето портфолио от био млечни продукти в Зала 4, щанд 4.В4, част от общия щанд на Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ).

Лидер в иновациите и качествотоФилософия и бъдеще

Лидер в иновациите и качеството

Участието на „Розино“ идва след изключително успешна година за фермата. През 2025 г. Албина Ясинская стана първата българка, носител на престижната европейска награда Best Organic Farmer – Female от EU Organic Awards. Фермата е и първата българска био ферма с одобрен ESG сертификат за екологично производство, затвърждавайки своя ангажимент към устойчивостта.

Био ферма „Розино“ оперира по модел на затворен цикъл на производство – от отглеждането и изхранването на елитните си стада крави Джерсей и биволи Българска Мура, до преработката на млякото на място и директното предлагане на крайния продукт. Този модел гарантира пълна проследимост и безкомпромисно качество.

Философия и бъдеще

Албина Ясинская споделя, че за тях биологичното земеделие е не просто метод, а философия и начин на живот. „Розино“ активно поддържа връзка с обществото чрез „Дни на отворените врати“, като дава възможност на деца и възрастни да се запознаят отблизо с целия процес – от доенето и грижата за животните до направата на крайния продукт.

Фермата продължава да развива своята визия за устойчиво земеделие и чрез новата си верига заведения „Rozino Farm Kitchen“, които създават автентична връзка между потребителя и източника на храната.

Посетете био ферма „Розино“ в Зала 4 на ИНТЕРФУД & ДРИНК на щанд 4.В4, от 12 до 15 ноември, за да се уверите сами в качеството на българското био производство.

На колективния щанд на АЗПБ, ще имате възможността да се запознаете и с останалите участници:

  • Био овцеферма „Долни Дъбник“ – с био овче сирене от една от най-модерните ферми у нас;
  • „Енола“ — произвеждат българско месо и колбаси в изцяло затворен цикъл, с акцент върху качество и здравословни продукти.
  • „Орион“ – предлагат висококачествено прясно месо и месни изделия от контролирани ферми, включително сурово-сушени продукти, като държат на традиция и устойчиво производство.
  • „ДеВина“ – с бутикови вина с акцент върху оригиналния характер на сортовете, произведени край Варна;
  • „Мазали“ – познати с традиционни консервирани зеленчукови и плодови продукти като сладка, сладка без захар и сиропи;

На щанда ще имате възможност да опитате разнообразие от тези български продукти, да научите повече за философията на всяка компания и да се срещнете лично с производителите.

