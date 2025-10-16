Орион: истински вкус от България със зелен отпечатък на Международните хранителни изложения 2025

Фирма Орион ще се включи със своите висококачествени месни продукти в Международните хранителни изложения 2025, където ще бъде част от колективния щанд на Асоциацията на земеделските производители в България /АЗПБ/. Изложението ще се проведе от 12 до 15 ноември 2025 г. в Интер Експо Център /ИЕЦ/, София, където Ферма Орион ще посрещне своите гости като част от общия щанд на Асоциацията на земеделските производители в България /АЗПБ/.

На щанда си, Орион ще демонстрира своята философия „ПРЯСНО, ЧИСТО, МЕСТНО“ чрез богата гама от сурово-сушени месни изделия, прясно месо и колбаси. Тези продукти са гаранция за автентичен вкус, локален произход и безкомпромисно качество, постигнато благодарение на пълния контрол върху всеки етап от производството.

Затворен цикъл и устойчивост: От зърното до щанда

Компанията е сред малкото в страната, които могат да се похвалят със затворен цикъл на производство – от собствена зърнобаза и фуражен завод, през свинеферма в село Априлци, до модерния месодобивен и месопреработвателен завод в село Варвара. Така Орион гарантира пълен контрол върху всеки етап и качество без компромиси.

„Нашата история започна във Варвара и вече повече от 35 години създаваме продукти, зад които стоят поколения семейства и любов към месото. Гордеем се, че съчетаваме автентичния вкус с модерни технологии и отговорност към природата“, споделят от екипа на компанията.

С дистрибуторска мрежа и собствени фирмени магазини в над 8 населени места, Орион продължава да бъде символ на истинския български вкус – чист, локален и устойчив.

Качествени продукти без компромиси

Асортиментът включва сурово-сушени месни деликатеси, свежо месо и колбаси, създадени по традиционни рецепти и с мисъл за здравето на потребителите. Особено впечатляващ е ангажиментът на фирмата към устойчивото развитие – чрез собствена биогаз инсталация отпадъците от производството се превръщат в зелена енергия.

Какво още има на щанда на АЗПБ

На колективния щанд на АЗПБ освен Орион ще участват още:

Био ферма „Розино“ – с био млечни продукти /сирена, моцарела, бура, млека A2/;

Био овцеферма Долни Дъбник – био овче сирене;

Мазали – традиционни консервирани зеленчукови и плодови продукти;

DeVina – вина от местни сортове с акцент върху тероара;

Енола – прясно месо и натурални колбаси без излишни добавки;

Очакваме ви да се запознаете отблизо с всеки от тях, да дегустирате продукти и да обсъдим възможности за сътрудничество.