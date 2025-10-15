Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

Био овцеферма Долни Дъбник дебютира на Международните хранителни изложения 2025

АктуалноАкцентиСъбития
Агрозона
Агрозона
3 Минути

Най-модерната био овцеферма в България представя био овче сирене на щанда на АЗПБ

Био овцеферма в Долни Дъбник ще участва за първи път на 24-тото издание на Международните хранителни изложения ИНТЕРФУД & ДРИНК, което ще се проведе от 12 до 15 ноември 2025 г. в Интер Експо Център (ИЕЦ), София. Фермата ще бъде част от общия щанд на Асоциацията на земеделските производители в България /АЗПБ/.

АКЦЕНТИ
Най-модерната био овцеферма в България представя био овче сирене на щанда на АЗПБОтглеждане по европейски стандартиКъде и кога?

Посетителите на изложението ще имат възможност да се запознаят с продукцията на това високотехнологично стопанство, което е еталон за био сертифицирано животновъдство в страната.

Отглеждане по европейски стандарти

Фермата в Долни Дъбник е проектирана съгласно най-съвременните изисквания за биологично отглеждане на млечни овце. В стопаството се отглеждат над 1700 овце, 1500 от които млечни. Модерните съоръжения, включващи ветрозащитни щори за оптимизиране на микроклимата и специализиран доилен център, гарантират здравето и високата продуктивност на стадото. Тези условия, съчетани с пълноценно хранене (паша и био фуражи), водят до висок млеконадой и изключително качество на суровината.

На щанда си, био овцеферма в Долни Дъбник ще представи своето био овче сирене под марката „Долни Дъбник“ – продукт, който въплъщава ангажимента на фермата към чистотата, проследимостта и безкомпромисното качество.

Къде и кога?

Посетете био овцефермата в Долни Дъбник в Зала 4, щанд 4.В4, от 12 до 15 ноември, на колективния щанд на АЗПБ, като ще имате възможността да се запознаете и с останалите участници:

  • „Розино“ – първата българска био сертифицирана ферма с ESG сертификат в аспект на екология.
  • „Енола“ — произвежда българско месо и колбаси в изцяло затворен цикъл, с акцент върху качество и здравословни продукти.
  • „Орион“ – предлага висококачествено прясно месо и месни изделия от контролирани ферми, включително сурово-сушени продукти, като държи на традиция и устойчиво производство.
  • „ДеВина“ – бутикови вина с акцент върху оригиналния характер на сортовете, произведени край Варна;
  • „Мазали“ – познати с традиционни консервирани зеленчукови и плодови продукти като сладка, сладка без захар и сиропи;

Събитието привлича водещи компании, производители, дистрибутори и експерти от сектора и предоставя уникални възможности за професионални контакти, дегустации и бизнес развитие.

СВЪРЗАНИ НОВИНИ
Ферма „Розино“ ще представи био продукти на ИНТЕРФУД & ДРИНК 2025
АЗПБ на Международните хранителни изложения: Среща на земеделието с хотелиерството и ресторантьорството
РЕГИСТРАЦИЯТА за 12-та Национална среща на земеделските производители в България е официално ОТВОРЕНА
Фермерът Стоян Чуканов демонстрира добри практики за адаптация на биологична говедовъдна ферма към климатичните промени
ЕТИКЕТИ:
Avatar photo
Автор: Агрозона
Agrozona.bg e информационен сайт, който представя последните новини и анализи в сектор „Земеделие”, Хранително-вкусовата промишленост и предприемачество в селските райони. Тук ще откриете полезна информация, свързана с възможностите за национално и европейско финансиране на българските фермери, промени в българското и европейското законодателство и тенденциите в селското стопанство в България, Европейския съюз и по света.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

АктуалноАкцентиСъбития
Био овцеферма Долни Дъбник дебютира на Международните хранителни изложения 2025
АктуалноАкцентиОколна среда
Над 160 000 българи остават на воден режим
АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
Икономическият министър в Токио: Партньорството “Ел Би Булгарикум” – “Мейджи” задава високи...
АктуалноАкцентиДържавен Фонд Земеделие
До 5 ноември стопаните могат да заявяват подпомагане за пропаднали площи от...
АктуалноАкцентиДържавен Фонд Земеделие
От 15 октомври ДФЗ започва прием по интервенцията „Преструктуриране и конверсия на...

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама