Био овцеферма Долни Дъбник дебютира на Международните хранителни изложения 2025

Най-модерната био овцеферма в България представя био овче сирене на щанда на АЗПБ

Био овцеферма в Долни Дъбник ще участва за първи път на 24-тото издание на Международните хранителни изложения ИНТЕРФУД & ДРИНК, което ще се проведе от 12 до 15 ноември 2025 г. в Интер Експо Център (ИЕЦ), София. Фермата ще бъде част от общия щанд на Асоциацията на земеделските производители в България /АЗПБ/.

Посетителите на изложението ще имат възможност да се запознаят с продукцията на това високотехнологично стопанство, което е еталон за био сертифицирано животновъдство в страната.

Отглеждане по европейски стандарти

Фермата в Долни Дъбник е проектирана съгласно най-съвременните изисквания за биологично отглеждане на млечни овце. В стопаството се отглеждат над 1700 овце, 1500 от които млечни. Модерните съоръжения, включващи ветрозащитни щори за оптимизиране на микроклимата и специализиран доилен център, гарантират здравето и високата продуктивност на стадото. Тези условия, съчетани с пълноценно хранене (паша и био фуражи), водят до висок млеконадой и изключително качество на суровината.

На щанда си, био овцеферма в Долни Дъбник ще представи своето био овче сирене под марката „Долни Дъбник“ – продукт, който въплъщава ангажимента на фермата към чистотата, проследимостта и безкомпромисното качество.

Къде и кога?

Посетете био овцефермата в Долни Дъбник в Зала 4, щанд 4.В4, от 12 до 15 ноември, на колективния щанд на АЗПБ, като ще имате възможността да се запознаете и с останалите участници:

„Розино“ – първата българска био сертифицирана ферма с ESG сертификат в аспект на екология.

– първата българска био сертифицирана ферма с ESG сертификат в аспект на екология. „Енола“ — произвежда българско месо и колбаси в изцяло затворен цикъл, с акцент върху качество и здравословни продукти.

— произвежда българско месо и колбаси в изцяло затворен цикъл, с акцент върху качество и здравословни продукти. „Орион“ – предлага висококачествено прясно месо и месни изделия от контролирани ферми, включително сурово-сушени продукти, като държи на традиция и устойчиво производство.

– предлага висококачествено прясно месо и месни изделия от контролирани ферми, включително сурово-сушени продукти, като държи на традиция и устойчиво производство. „ДеВина“ – бутикови вина с акцент върху оригиналния характер на сортовете, произведени край Варна;

– бутикови вина с акцент върху оригиналния характер на сортовете, произведени край Варна; „Мазали“ – познати с традиционни консервирани зеленчукови и плодови продукти като сладка, сладка без захар и сиропи;

Събитието привлича водещи компании, производители, дистрибутори и експерти от сектора и предоставя уникални възможности за професионални контакти, дегустации и бизнес развитие.