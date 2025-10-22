Мазали на Международните хранителни изложения 2025: От лютеница до сладко без захар – завръщането на истинския български вкус

Срещнете здравословния асортимент на Мазали на щанда на АЗПБ през ноември

Мазали, семеен бизнес, посветен на възраждането на традиционните български вкусове с акцент върху чистия състав, ще участва в 24-тото издание на Международното хранително изложение ИНТЕРФУД & ДРИНК.

Събитието ще се проведе в Интер Експо Център /ИЕЦ/ София, от 12 до 15 ноември 2025 г., където Мазали ще очаква гостите на изложението като част от общия щанд 4.В4 на Асоциацията на земеделските производители в България /АЗПБ/.

Семейна страст към чистата храна

От 2023 г. семейството на Мазали работи със сърце и ум, за да предложи на пазара продукти, които комбинират най-добрите съставки със страст и избягват ненужните добавки.

Закон за чистотата: Всички продукти на Мазали следват стриктен закон за чистота – те са БЕЗ изкуствени аромати, подобрители на вкуса или консерванти. Списъците със съставките са прости, прозрачни и разбираеми.

По-голямата част от асортимента е вегетариански, като много от продуктите са и вегански, което ги прави отличен избор за съвременното здравословно хранене.

Богат асортимент от традиции и иновации

На Международното хранително изложение ИНТЕРФУД & ДРИНК, Мазали ще представи своя богат асортимент от висококачествени консервирани зеленчукови и плодови храни, които подчертават значението на българската традиционна кухня:

Сиропи за лимонади – приготвени от натурални съставки, те носят свежест и богат плодов вкус, идеални за здравословни напитки и модерни интерпретации на традиционната домашна лимонада.

Сладко – представени ще бъдат 15 разновидности с много парченца плод, запазващи познатия натурален вкус, обичан от десетилетия. Балансираната сладост осигурява несравнимо удоволствие.

Лютеници – класическият вкус на традиционната лютеница, създаден с грижа към автентичния вкус.

Сладко БЕЗ ЗАХАР – отговор на нуждите на потребителите, търсещи здравословна алтернатива, без компромис с вкуса.

Устойчивост отговорност

Ангажиментът на Мазали към устойчивия начин на живот се простира и до техните опаковки. Компанията обръща специално внимание на защитата на продукта и екологичната отговорност, като използва предимно стъкло и хартия.

Посетете щанда на АЗПБ в Интер Експо Център между 12 и 15 ноември 2025 г., за да се потопите в света на Мазали и да откриете как традиционният български вкус може да бъде част от едно здравословно и устойчиво хранене.

На колективния щанд на АЗПБ, ще имате възможността да се запознаете и с останалите участници:

„Розино“ – първата българска био сертифицирана ферма с ESG сертификат в аспект на екология.