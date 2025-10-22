Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

Мазали на Международните хранителни изложения 2025: От лютеница до сладко без захар – завръщането на истинския български вкус

АктуалноАкцентиСъбития
Агрозона
Агрозона
3 Минути

Срещнете здравословния асортимент на Мазали на щанда на АЗПБ през ноември

Мазали, семеен бизнес, посветен на възраждането на традиционните български вкусове с акцент върху чистия състав, ще участва в 24-тото издание на Международното хранително изложение ИНТЕРФУД & ДРИНК.

Събитието ще се проведе в Интер Експо Център /ИЕЦ/ София, от 12 до 15 ноември 2025 г., където Мазали ще очаква гостите на изложението като част от общия щанд 4.В4 на Асоциацията на земеделските производители в България /АЗПБ/.

Семейна страст към чистата храна

От 2023 г. семейството на Мазали работи със сърце и ум, за да предложи на пазара продукти, които комбинират най-добрите съставки със страст и избягват ненужните добавки.

  • Закон за чистотата: Всички продукти на Мазали следват стриктен закон за чистота – те са БЕЗ изкуствени аромати, подобрители на вкуса или консерванти. Списъците със съставките са прости, прозрачни и разбираеми.
  • Здравословен избор: По-голямата част от асортимента е вегетариански, като много от продуктите са и вегански, което ги прави отличен избор за съвременното здравословно хранене.

Богат асортимент от традиции и иновации

На Международното хранително изложение ИНТЕРФУД & ДРИНК, Мазали ще представи своя богат асортимент от висококачествени консервирани зеленчукови и плодови храни, които подчертават значението на българската традиционна кухня:

  • Сиропи за лимонади – приготвени от натурални съставки, те носят свежест и богат плодов вкус, идеални за здравословни напитки и модерни интерпретации на традиционната домашна лимонада.
  • Сладко – представени ще бъдат 15 разновидности с много парченца плод, запазващи познатия натурален вкус, обичан от десетилетия. Балансираната сладост осигурява несравнимо удоволствие.
  • Лютеници – класическият вкус на традиционната лютеница, създаден с грижа към автентичния вкус.
  • Сладко БЕЗ ЗАХАР – отговор на нуждите на потребителите, търсещи здравословна алтернатива, без компромис с вкуса.

Устойчивост отговорност

Ангажиментът на Мазали към устойчивия начин на живот се простира и до техните опаковки. Компанията обръща специално внимание на защитата на продукта и екологичната отговорност, като използва предимно стъкло и хартия.

Посетете щанда на АЗПБ в Интер Експо Център между 12 и 15 ноември 2025 г., за да се потопите в света на Мазали и да откриете как традиционният български вкус може да бъде част от едно здравословно и устойчиво хранене.

На колективния щанд на АЗПБ, ще имате възможността да се запознаете и с останалите участници:

  • „Розино“ – първата българска био сертифицирана ферма с ESG сертификат в аспект на екология.
  • Био овцеферма „Долни Дъбник“ – овче сирене от една от най-модерните ферми у нас;
  • „Орион“ – предлага висококачествено прясно месо и месни изделия от контролирани ферми, включително сурово-сушени продукти, като държи на традиция и устойчиво производство.
  • „ДеВина“ – бутикови вина с акцент върху оригиналния характер на сортовете, произведени край Варна;
СВЪРЗАНИ НОВИНИ
Орион: истински вкус от България със зелен отпечатък на Международните хранителни изложения 2025
Био овцеферма Долни Дъбник дебютира на Международните хранителни изложения 2025
Ферма „Розино“ ще представи био продукти на ИНТЕРФУД & ДРИНК 2025
АЗПБ на Международните хранителни изложения: Среща на земеделието с хотелиерството и ресторантьорството
ЕТИКЕТИ:
Avatar photo
Автор: Агрозона
Agrozona.bg e информационен сайт, който представя последните новини и анализи в сектор „Земеделие”, Хранително-вкусовата промишленост и предприемачество в селските райони. Тук ще откриете полезна информация, свързана с възможностите за национално и европейско финансиране на българските фермери, промени в българското и европейското законодателство и тенденциите в селското стопанство в България, Европейския съюз и по света.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

АктуалноАкцентиСъбития
Мазали на Международните хранителни изложения 2025: От лютеница до сладко без захар...
АктуалноАкценти
По 15 000 лв. ще получат наследниците на загиналите при наводненията
АктуалноАкцентиЕвропейско земеделие
Работна програма 2026: ЕК обещава стратегия за животновъдството и план за адаптиране...
АктуалноАкцентиРегиони
Вицепремиерът: Има над 1100 действащи концесии в България – все повече общини...
АктуалноАкцентиДържавен Фонд Земеделие
До 24 октомври се удължава срокът за прием по de minimis за...

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама