Мазали на Международните хранителни изложения 2025: От лютеница до сладко без захар – завръщането на истинския български вкус

Срещнете здравословния асортимент на Мазали на щанда на АЗПБ през ноември
Мазали, семеен бизнес, посветен на възраждането на традиционните български вкусове с акцент върху чистия състав, ще участва в 24-тото издание на Международното хранително изложение ИНТЕРФУД & ДРИНК.
Събитието ще се проведе в Интер Експо Център /ИЕЦ/ София, от 12 до 15 ноември 2025 г., където Мазали ще очаква гостите на изложението като част от общия щанд 4.В4 на Асоциацията на земеделските производители в България /АЗПБ/.
Семейна страст към чистата храна
От 2023 г. семейството на Мазали работи със сърце и ум, за да предложи на пазара продукти, които комбинират най-добрите съставки със страст и избягват ненужните добавки.
- Закон за чистотата: Всички продукти на Мазали следват стриктен закон за чистота – те са БЕЗ изкуствени аромати, подобрители на вкуса или консерванти. Списъците със съставките са прости, прозрачни и разбираеми.
- Здравословен избор: По-голямата част от асортимента е вегетариански, като много от продуктите са и вегански, което ги прави отличен избор за съвременното здравословно хранене.
Богат асортимент от традиции и иновации
На Международното хранително изложение ИНТЕРФУД & ДРИНК, Мазали ще представи своя богат асортимент от висококачествени консервирани зеленчукови и плодови храни, които подчертават значението на българската традиционна кухня:
- Сиропи за лимонади – приготвени от натурални съставки, те носят свежест и богат плодов вкус, идеални за здравословни напитки и модерни интерпретации на традиционната домашна лимонада.
- Сладко – представени ще бъдат 15 разновидности с много парченца плод, запазващи познатия натурален вкус, обичан от десетилетия. Балансираната сладост осигурява несравнимо удоволствие.
- Лютеници – класическият вкус на традиционната лютеница, създаден с грижа към автентичния вкус.
- Сладко БЕЗ ЗАХАР – отговор на нуждите на потребителите, търсещи здравословна алтернатива, без компромис с вкуса.
Устойчивост отговорност
Ангажиментът на Мазали към устойчивия начин на живот се простира и до техните опаковки. Компанията обръща специално внимание на защитата на продукта и екологичната отговорност, като използва предимно стъкло и хартия.
Посетете щанда на АЗПБ в Интер Експо Център между 12 и 15 ноември 2025 г., за да се потопите в света на Мазали и да откриете как традиционният български вкус може да бъде част от едно здравословно и устойчиво хранене.
На колективния щанд на АЗПБ, ще имате възможността да се запознаете и с останалите участници:
- „Розино“ – първата българска био сертифицирана ферма с ESG сертификат в аспект на екология.
- Био овцеферма „Долни Дъбник“ – овче сирене от една от най-модерните ферми у нас;
- „Орион“ – предлага висококачествено прясно месо и месни изделия от контролирани ферми, включително сурово-сушени продукти, като държи на традиция и устойчиво производство.
- „ДеВина“ – бутикови вина с акцент върху оригиналния характер на сортовете, произведени край Варна;