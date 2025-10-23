Въглеродно земеделие
ДеВина на Международните хранителни изложения 2025: Вино с характер от Северното Черноморие

Срещнете бутиковите вина на „ДеВина“ на щанда на АЗПБ през ноември

„ДеВина – лозя и вино“, винарна с модерно мислене и уважение към традицията, ще представи своето портфолио на 24-тото издание на Международните хранителни изложения ИНТЕРФУД & ДРИНК. Събитието ще се проведе от 12 до 15 ноември 2025 г. в Интер Експо Център (ИЕЦ), София, където „ДеВина“ ще бъде част от колективния щанд на Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) – зала 4, щанд 4.В4.

Вино с характер и история

Разположена в живописната местност Комлука край Варна, „ДеВина“ черпи вдъхновение от уникалния тероар – комбинация от морски бриз, песъчливи почви, богати на фосили, и традиционния за региона сорт Димят. Философията на избата е да създава вина, които разказват историята на мястото, където са създадени – съчетавайки автентичността на българските традиции с модерни винопроизводствени практики.

Асортимент

„ДеВина“ предлага разнообразие от вина, които изразяват идентичността на Северното Черноморие:

  • Серия „ГОСТЪТ“ – първата линия на избата (2020 г.), включваща Димят, Врачански мискет, Розе Пино Ноар и Сира със спонтанна ферментация.
  • Серия „TESSERA“ – стартирала през 2021 г., със сортове Шардоне, Совиньон Блан, Димят със спонтанна ферментация и Пино Ноар.

Отличия и признание

Сред много спечелени награди, една от най-важните е в класацията Дивино ТОП 50. Виното „ГОСТЪТ“ Димят реклата 2023 е отличено с призове за „Най-добро българско бяло вино от местен сорт“ и „Best Buy“, доказвайки потенциала на българския сорт Димят да заема достойно място на световната винена карта.

Устойчивост и бъдеще

„ДеВина“ залага на устойчиви практики и внимание към природата. Следващата стъпка в развитието на избата е развитието на винен туризъм, включващ дегустации и тематични преживявания, които да съчетаят богатото културно наследство на региона с вкусовете на характерните вина.

Покана към ценителите

Посетете щанда на АЗПБ в Интер Експо Център между 12 и 15 ноември 2025 г., за да се потопите в света на „ДеВина“ и да откриете вина, които носят духа и енергията на Северното Черноморие.

На колективния щанд на АЗПБ ще имате възможност да се запознаете и с останалите участници:

  • „Розино“ – първата българска био сертифицирана ферма с ESG сертификат по екология;
  • Био овцеферма „Долни Дъбник“ – овче сирене от една от най-модерните био ферми у нас;
  • „Орион“ – висококачествено прясно месо и сурово-сушени деликатеси със затворен цикъл;
  • „Мазали“ – традиционни лютеници, айвар, сладка и сиропи за лимонади.
Автор: Агрозона
Agrozona.bg e информационен сайт, който представя последните новини и анализи в сектор „Земеделие”, Хранително-вкусовата промишленост и предприемачество в селските райони. Тук ще откриете полезна информация, свързана с възможностите за национално и европейско финансиране на българските фермери, промени в българското и европейското законодателство и тенденциите в селското стопанство в България, Европейския съюз и по света.

