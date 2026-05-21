Проф. Светла Янчева е новият изпълнителен директор на БАБХ

Мариана Климентиева
Основен принцип в работата ми са диалогът, приемствеността, иновациите и дигитализацията – в името на качеството на живот, добрата храна, традициите на българското земеделие и просперитета на сектора, гарантиращ продоволствената сигурност, посочи проф. Янчева

Проф. Светла Янчева е назначена за изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). При представянето й пред екипа на Агенцията министърът на земеделието и храните Пламен Абровски пожела успех и изрази увереност, че с опита и експертизата си тя ще допринесе за развитието и ефективната работа на Българската агенция по безопасност на храните. В представянето участва и заместник-министър Крум Неделков.

От своя страна проф. Янчева подчерта, че поемането на поста е свързано с огромна отговорност. Тя заяви, че ще работи за по-ефективна, ползотворна и прозрачна дейност на Агенцията.

„Основен принцип в работата ми са диалогът, приемствеността, иновациите и дигитализацията – в името на качеството на живот, добрата храна, традициите на българското земеделие и просперитета на сектора, гарантиращ продоволствената сигурност“, посочи проф. Янчева.

Тя отбеляза още, че предстои в детайли да бъдат обсъдени постиженията, възможностите и решенията, които ще се търсят съвместно и прозрачно. По думите водещ принцип в работата й ще бъде професионализмът. Проф. Янчева е заемала поста заместник-министър на земеделието и храните в периода февруари – май 2017 г. по време на служебното правителство на проф. Огнян Герджиков.

Тя има дългогодишен академичен и управленски опит като преподавател и заместник-ректор на Аграрен университет – Пловдив по международна дейност, международни проекти и връзки с бизнеса и обществеността.

Завършила е Висшия селскостопански институт през 1989 г. със специалност инженер-агроном. Има специализация по растителни биотехнологии. Започва научната си кариера през 1991 г. в Института по генетично инженерство – Костинброд, а от 1995 г. е в системата на Аграрен университет – Пловдив. През 1997 г. защитава докторска дисертация, а от 1998 г. е научен сътрудник II степен в Лаборатория „Растителни биотехнологии“ при АУ. От 2006 г. е ръководител на Лаборатория „Растителни биотехнологии“, а от 2008 г. е доцент в катедра „Генетика и селекция“. През 2012 г. е избрана за председател на Общото събрание на АУ – Пловдив, а от 2016 г. е заместник-ректор на университета. Има многобройни научни публикации и специализации във водещи научни центрове в Европа и Азия.  Владее отлично английски и руски език. Ползва и немски език.

Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

