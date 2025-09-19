Вицепремиерът: Концесиите са инструментът, който ще даде нов тласък на модернизацията на инфраструктурата

Гроздан Караджов подчерта, че освен с използване на еврофондовете, ускоряване на развитието на ключови инфраструктурни обекти може да се постигне чрез механизмите на концесията

„България не може да си позволи да губи време. Влизаме в еврозоната, където са най-разумните и най-богатите страни. Ако искаме да се наредим сред тях, трябва да действаме разумно и то сега.” Това заяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов при откриването на кръгла маса на тема “Перспективи, предизвикателства и визия за развитие на строителния сектор“, организирана от Камарата на строителите в България и в. „Строител“.

Гроздан Караджов подчерта, че освен с използване на еврофондовете, ускоряване на развитието на ключови инфраструктурни обекти може да се постигне чрез механизмите на концесията. Това е инструмент, който Европейската комисия поощрява.

„Когато публичните средства са ограничени, трябва да привлечем частния капитал – ресурс, който е наличен чрез пенсионни и международни фондове. Това е пътят да изградим магистрали, тунели, жп линии и водни съоръжения с темповете, от които България има нужда“, каза вицепремиерът.

В актуализирания план за концесиите са включени редица нови стратегически обекти – автомагистралите „Рила“ и „Черно море“, бързите жп връзки през Стара планина (Столник-Мездра, Троян-Христо Даново и Дъбово-Горна Оряховица), както и няколко помпени електроцентрали (ПАВЕЦ “Доспат”, “Равногор” и “Батак”). „Не можем да позволим една естествена географска бариера като Стара планина да продължава да бъде икономическа и социална преграда пред развитието на България като модерна европейска държава. Трябва да осигурим свързаност чрез модерна инфраструктура, която да даде възможност за свободно преминаване на пътници и товари“, посочи Гроздан Караджов.

Той подчерта, че строителният бранш има ключова роля в процеса на реализиране на големите инфраструктурни проекти. Министър Караджов акцентира, че българските фирми са способността на държавата да реализира големи инфраструктурни проекти. „Без тях няма как да осигурим вода, пътища, магистрали и модерни железници. Затова съм убеден, че именно чрез българския бранш и чрез концесиите ще осигурим бъдещото развитие на страната“, отбеляза той.

Участие в събитието взе министърът на околната среда и водите Манол Генов, представители на централата власт и общините, на строителния бранш, неправителствения сектор, и др.