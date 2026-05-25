До морето само за 50 минути: „България Еър“ възобновява сезонните полети между София и Бургас

Лятото започва с добра новина за всички, които планират почивка на българското Черноморие или често пътуват между столицата и морския град. Националният авиопревозвач възобновява сезонната си линия между София и Бургас, като първите полети стартират на 5 юни с до 4 полета седмично. От 30 юни маршрутът ще се изпълнява ежедневно, осигурявайки още повече възможности за бързо и комфортно пътуване до морето.

Особено удобство за пътниците от столицата предлага вечерното разписание на сезонните полети. То позволява след края на работния ден да се отправите към Южното Черноморие и само след около 50 минути полет да сте в Бургас – готови за уикенд почивка, бизнес среща или заслужена ваканция.

Полетите по линията се изпълняват с най-новите самолети Airbus A220 от флота на „България Еър“.

Модерните машини предлагат по-тиха кабина, адаптивна климатична система, повече лично пространство, широки седалки и увеличени прозорци, които допринасят за по-приятно и спокойно пътуване.

Самолетите са оборудвани с последно поколение технологии, които осигуряват по-висока ефективност с икономия на гориво и по-ниски въглеродни емисии, което прави пътуването не само комфортно, но и по-щадящо околната среда. А всяка пътническа седалка, независимо дали е в икономична или бизнес класа има USB порт за зареждане на електронни устройства.

Дори при пътуване в икономична класа клиентите на авиокомпанията получават редица включени услуги без допълнително заплащане. Те могат да се възползват от безплатен ръчен багаж до 10 кг и допълнителна лична вещ (дамска чанта или лаптоп), безплатна регистрация за полет, кетъринг с безплатни напитки, кафе и шоколадово блокче на борда. Полетите до Бургас също така важат и за натрупване на точки в лоялната програмата Fly More.

Тези предимства превръщат вътрешните полети на авиокомпанията до Бургас в удобен и изгоден избор както за туристически, така и за служебни пътувания. С директните полети на „България Еър“ от юни до септември пътниците имат бърз и комфортен начин за пътуване до морето, който им спестява ценни часове на път в обществения транспорт или шофиране в натоварения автомобилен трафик през летния сезон. Само за по-малко от един час пасажерите могат да се озоват на брега на Черно море и да се насладят на почивката си с поглед към безбрежния син хоризонт.