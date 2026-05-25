ЕС временно спира митата при внос на азотни торове

Мариана Климентиева
Целта е да бъдат намалени разходите на земеделците и производителите на торове в ЕС

Съветът на ЕС съобщи, че спира за срок от една година налагането на мита при вноса на азотни торове, използвани в земеделието. Мярката се предприема на фона на поскъпването и недостига на торове заради обстановката в Ормузкия проток, и ще обхване също вноса на суровини за торове като урея и амоняк, съобщи БТА.

Целта е да бъдат намалени разходите на земеделците и производителите на торове в ЕС, се посочва в съобщението. Очаква се временната мярка да доведе до спестяване на разходи за близо 60 милиона евро и да намали зависимостта от вноса от Русия и Беларус, поставени под санкции заради войната в Украйна.

Предвижда се мита да не бъдат прилагани при внос от държави със статут на най-облагодетелствана нация (НОН). Мярката е ограничена до квота от стоки, равна на обема на вноса по НОН през 2024 г., плюс 20 на сто от обемите, внесени от Русия и Беларус през същата година.

Европейската комисия ще следи пазара, за да прецени дали одобрената днес мярка да бъде удължена. По-рано тази седмица ЕК предложи държавите от ЕС да разполагат с по-широки възможности за бюджетна подкрепа на земеделците заради отраженията за пазара от събитията в Близкия изток.

Съветът на ЕС пояснява, че торовете са от съществено значение за европейските земеделци, които се нуждаят от сигурна и редовна търговия на конкурентни цени, за да осигуряват селскостопанското производство и продоволствената сигурност. Цените на торовете се повишиха значително след 2021 г. и това доведе до поскъпване на храните. През 2024 г. ЕС внесе 2 милиона тона амоняк и 5,9 милиона тона урея за производство на азотни торове. Бяха внесени и 6,7 милиона тона азотни торове и смеси, съдържащи азот. ЕС вече внася значителна част от азотните торове без мито от държави с преференциален достъп до европейския пазар. Все още ЕС внася голям обем от тези стоки от държави в обхвата на общата митническа тарифа, като митата са между 5,5 и 6,5 на сто, се уточнява в съобщението.

Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

ЕС временно спира митата при внос на азотни торове
