Въглеродно земеделие
24 май: Празник на духа, писмеността и вечната българска искра

Денят, в който се прекланяме пред създателите на азбуката и възродения български дух

На 24 май отбелязваме най-българския от българските празници – Деня на българската просвета и култура и славянската писменост, и отдаваме почит на създателите на българската азбука Св. Св. Кирил и Методий. Създаването на глаголицата, а по-късно и на кирилицата, става ключов фактор за запазването на езиковата и културната самобитност на българите и другите славяни през вековете.

Това е най-дълго честваният празник в държавата ни, празник на възродената българска държава, превърнал се в празник на цялостния духовен живот. Тази дата е дълбоко вкоренена в националната ни идентичност и символизира не само създаването на азбуката, положила основите на славянската цивилизация, но и неугасващия стремеж на българския народ към знание, духовно израстване и културно развитие.

Екипът на Агрозона поздравява всички, които работят за възраждането и извисяването на българският дух и култура!

Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

