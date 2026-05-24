24 май: Празник на духа, писмеността и вечната българска искра

Денят, в който се прекланяме пред създателите на азбуката и възродения български дух

На 24 май отбелязваме най-българския от българските празници – Деня на българската просвета и култура и славянската писменост, и отдаваме почит на създателите на българската азбука Св. Св. Кирил и Методий. Създаването на глаголицата, а по-късно и на кирилицата, става ключов фактор за запазването на езиковата и културната самобитност на българите и другите славяни през вековете.

Това е най-дълго честваният празник в държавата ни, празник на възродената българска държава, превърнал се в празник на цялостния духовен живот. Тази дата е дълбоко вкоренена в националната ни идентичност и символизира не само създаването на азбуката, положила основите на славянската цивилизация, но и неугасващия стремеж на българския народ към знание, духовно израстване и културно развитие.

