Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

Министър Абровски: Пострадалите от бедствията земеделски производители да подадат незабавно заявления за подпомагане

АктуалноАкцентиМинистерство на земеделието,...
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
1 Минути

По предварителни данни около 3000 декара земеделски площи са пострадали от бедствието

Апелирам към земеделските производители по най-бързия начин да се свързват с Общинските служби по земеделие, за да може максимално оперативно да обработим заявленията и средствата да стигнат до стопаните. Това каза министърът на земеделието и храните Пламен Абровски по време на съвместен брифинг с министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова в Севлиево, по повод щетите от поройните дъждове и наводненията в района.

По предварителни данни около 3000 декара земеделски площи са пострадали от бедствието. Засегнати са животновъдни обекти, пасища и кравеферми в районите на Севлиево, Априлци, Габрово и Велико Търново. Министър Абровски посочи, че Общинските служби по земеделие вече работят на терен и приемат заявления от стопаните. Той уточни, че след подаването им в рамките на 10 работни дни ще бъдат извършени огледи и опис на щетите, след което информацията ще бъде насочена за изплащане на обезщетенията.

Министър Абровски посети няколко пострадали от наводненията стопанства и заяви, че се търсят всички възможности за подкрепа и съдействие на засегнатите земеделски производители.

СВЪРЗАНИ НОВИНИ
Министър Абровски: „Субсиевъдите“ са „кърлеж“, който ще бъде отстранен от тялото на българското земеделие
Министър Абровски към животновъдите: Плащанията по екосхемите започват тази седмица
Министър Абровски ще се срещне с негови предшественици, заемали поста земеделски министър през годините
Министър Пламен Абровски свика извънредно заседание на Националния съвет по храните
ЕТИКЕТИ:
Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

АктуалноАкцентиМинистерство на земеделието,...
Министър Абровски: Пострадалите от бедствията земеделски производители да подадат незабавно заявления за...
АктуалноАкцентиЕвропейско земеделие
ЕС временно спира митата при внос на азотни торове
АктуалноАкцентиТуризъм
До морето само за 50 минути: „България Еър“ възобновява сезонните полети между...
АктуалноАкцентиОколна среда
С криле към знанието: Как учениците от столичното 42 ОУ „Хаджи Димитър“...
АктуалноАкценти
24 май: Празник на духа, писмеността и вечната българска искра

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама