Министър Абровски: Пострадалите от бедствията земеделски производители да подадат незабавно заявления за подпомагане

Апелирам към земеделските производители по най-бързия начин да се свързват с Общинските служби по земеделие, за да може максимално оперативно да обработим заявленията и средствата да стигнат до стопаните. Това каза министърът на земеделието и храните Пламен Абровски по време на съвместен брифинг с министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова в Севлиево, по повод щетите от поройните дъждове и наводненията в района.

По предварителни данни около 3000 декара земеделски площи са пострадали от бедствието. Засегнати са животновъдни обекти, пасища и кравеферми в районите на Севлиево, Априлци, Габрово и Велико Търново. Министър Абровски посочи, че Общинските служби по земеделие вече работят на терен и приемат заявления от стопаните. Той уточни, че след подаването им в рамките на 10 работни дни ще бъдат извършени огледи и опис на щетите, след което информацията ще бъде насочена за изплащане на обезщетенията.

Министър Абровски посети няколко пострадали от наводненията стопанства и заяви, че се търсят всички възможности за подкрепа и съдействие на засегнатите земеделски производители.