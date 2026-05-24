С криле към знанието: Как учениците от столичното 42 ОУ „Хаджи Димитър“ пазят птиците и природата

Вече три години третокласниците са част от програмата „Екоприключенци“, а новият STEM център в училището ще им даде още по-модерни възможности за научни открития

„И птиците, и хората се раждат с криле, но най-важното е да се научат да летят.“ С тази философия учениците от 3.а клас на столичното 42 ОУ „Хаджи Димитър“, с класен ръководител Цветомир Иванов, за трета поредна година се потапят в чудния свят на българската природа чрез националната програма „Екоприключенци“.

Партньорството с Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) учи децата да разпознават и пазят крилатите обитатели на страната ни като ключов индикатор за здрава околна среда. Този устрем към знанието получи и своята модерна база – училището официално откри нов STEM център, част от мащабна програма за модернизация и енергийно обновяване на стойност 1,2 млн. евро в район „Подуяне“, където младите еколози ще могат да изследват природата с технологиите на бъдещето.

Програмата „Екоприключенци“ е предназначена за ученици от I до IV клас. Разработена е по проект „Зеленият пояс на Югоизточна България“. Основната цел на програмата е децата да се потопят в чудния свят на природата около себе си, за да научат повече за различни животни и растения, и техните местообитания. Всеки месец от учебната година се насочва вниманието към различна и интересна тема, свързана с емблематични видове, природни забележителности или местообитания. До момента има около 300 учители и над 6000 ученици, които са част от „Екоприключенци“.

„Птиците са важни, защото са индикатор на здрава природа. Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) е организация, която се занимава с опазване на българската природа и птиците в нашата страна. „Екоприключенци“ е програма на БДЗП, която е насочена към учениците от начален етап между първи и четвърти клас. Подготвяме образователни материали, които са презентация, план за месеца, както и много игри за класната стая, които са свързани с месечната тема, която да предизвика техния интерес към природата, към птиците, към животните. за да могат те да ги опознаят, обикнат и опазват,“ споделя Ваня Ангелова, отговорник комуникации и образователни дейности в БДЗП.

„Всяко нещо, което е различно от обикновения урок в класната стая, води до допълнителни емоции, до различни положителни преживявания. В тези години ние с моите ученици много общуваме с природата, говорим за природата, пътуваме сред природата. Така че темите, които предлага проектът, са безценни в това те да добиват повече и повече знания, които прилагат не само в училище , но и в живота. Всички се раждат с криле. И птиците , и хората се раждат с криле. Но и при птиците, и при хората е най-важното да се научат да летят.“ Това споделя Цветомир Иванов, главен учител начален етап в столичното 42 ОУ „Хаджи Димитър“.

Дигитални криле за бъдещето: Новият STEM център в 42 ОУ “Хаджи Димитър”

Новият STEM център на 42 ОУ „Хаджи Димитър“, който официално отвори врати на 11 май, се превръща в естествено продължение на стремежа на децата да опознават света на птиците и природата, но вече с помощта на високите технологии. Това модерно пространство за наука, технологии, инженерство и математика е мястото, където младите „екоприключенци“ ще получат своите дигитални криле. Вместо просто нова материална база, центърът предлага изцяло нов начин на мислене, в който децата имат свободата да изследват живия свят, да експериментират и да превръщат идеите си в реални научни проекти.

Тази модерна среда за учене е първата голяма крачка към цялостното модернизиране и енергийно обновяване на училището, за което ръководството на район „Подуяне“ осигури финансиране от 1,2 милиона евро. Както отбеляза районният кмет инж. Кристиян Христов, инвестициите в образованието са инвестиция в бъдещето, а съчетанието между активен екип и ясна визия дава възможност на децата да се научат „да летят“ високо в науката.

Официалното откриване на пространството, в което науката среща екологията, беше подкрепено от редица гости, сред които заместник-кметът на района д-р Андреа Пандулис, ВРИД директорът на дирекция „Образование“ към СО Боряна Тасева, експерти от РУО София-град и заместник-директорът на Националния STEM център Стоян Лаловски.