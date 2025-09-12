Виктор Мартинес пред Агрозона: Инвестицията в пречистване на водата е ключ към устойчивото животновъдство

Испанският експерт от Ima Water Technology, чийто ексклузивен представител за България е TINOX, разкрива как качеството на водата влияе на икономическата възвръщаемост във фермата

По време на най-значимото събитие за животновъдния сектор у нас – Smart Poultry & Pig World 2025, експертът Виктор Мартинес от Ima Water Technology, чийто ексклузивен представител за България е TINOX, представи ключовата роля на водата за здравето на животните. В своя лекция той засегна проблемите със замърсяването, неговите източници и последици, както и иновативни решения. В ексклузивно интервю за Агрозона, Мартинес разкрива защо много фермери подценяват качеството на водата, какви са рисковете от това и как инвестициите в чиста вода водят до по-здрави животни и по-висока икономическа възвръщаемост.

В лекцията си „Третиране и пречистване на токсични елементи от езера, реки, сондажи и язовири“ по време на Smart Poultry & Pig World 2025 дискутирахте влиянието на замърсената питейна вода върху здравния статус при животните. Кои са най-често срещаните замърсители на водата във фермите и какви са техните основни източници?

Замърсителите по принцип се намират във водата, която се потребява в съответната ферма. Обикновено тези замърсители зависят от вида на водоизточника — дали е кладенчова, повърхностна или подпочвена. Най-често, както казах и в лекцията, срещаме микроорганизми и вируси, твърди частици, органична материя и микропластмаса. Това са замърсители, които можем да открием във всеки вид вода, макар и в различна пропорция. На второ място бих споменал непреките разтворени замърсители, които за съжаление все по-често срещаме: желязо, манган, арсен, амоний и много тежки метали. Трябва да споменем също и пестицидите и хербицидите. Има, разбира се, и други замърсители като морска сол, които се срещат в кладенци близо до морето или във вътрешността на страната в много сухи райони.

Защо много фермери подценяват важността на качеството на водата в сравнение с качеството на фуража?

Може би причината е, че това е относително нова област и хората не са запознати с нея, както в Испания, така и в България. Понякога дори и в известна степен заразена вода бива приемана за качествена. Ако говорим за качествена вода, тя може да бъде считана за питейна, но ние винаги можем да подобрим нейното качество още повече. Както хората, така и животните са в по-добро здраве, когато консумират добра храна и добра вода.

Какви са конкретните здравословни проблеми, до които може да доведе замърсената вода при свинете и птиците?

Здравословните проблеми, до които може да доведе замърсената вода, са същите като при останалите животни и при хората – разстройство, различни видове инфекции и повишаване на смъртността, в съчетание с други фактори. Имунната система на животните спада, което може да провокира появата на други заболявания. Нововъзникващите замърсители като пестициди, хербициди и желязо могат да предизвикат хормонални, неврологични проблеми, както и проблеми с растежа. Всичко това не се забелязва лесно от повечето фермери, но то съществува. Едно животно не може, както човек, да каже, че му е зле.

Какви са основните методи за тестване и мониторинг на качеството на водата във фермите? Колко често трябва да се извършват такива проверки?

Във фермите обикновено се прави контрол на критичните параметри, които биха могли да предизвикат сериозни проблеми във водопреносната мрежа. Това включва измерване на pH, киселинността и хлорните утаявания. Когато обаче имаме нововъзникващи замърсители, единствените валидни замервания са лабораторните. Тогава е необходимо да се вземат проби от водата, за да се потвърди, че концентрацията на тези замърсители е в ниски граници

Можете ли да ни дадете пример за иновативни решения или технологии за пречистване на водата, които са особено подходящи за животновъдни стопанства?

Като ексклузивен представител за България на Ima Water Technology, ние от TINOX предлагаме системи за дезинфекция, омекотяване, структуриране и пречистване на вода. Разполагаме с филтри, които отстраняват не само твърдите частици, но и редица други замърсители. С новото поколение пречистватели ние не само премахваме микроорганизми и твърди частици, но и бактерии, тежки метали, хербициди и пестициди. На допълнителни етапи можем да контролираме солеността на водата, както и да премахваме нитрати, сулфати и всякакви токсични вещества, когато са във висока концентрация. Можем дори да разработим инсталация за пречистване на морска вода.

Форумът акцентира върху устойчивостта. Как инвестициите в чистотата на водата допринасят за цялостната устойчивост на животновъдството и за намаляване на разходите в дългосрочен план?

Както споменах в моята лекция, водата представлява 70% от общото количество храна, което поемат животните. Повишава се усвояването на фуражите и медикаментите, което води до по-бърз и здравословен растеж на животните и намалява нуждата от антибиотично лечение. Животните достигат по-добро тегло, а икономическата възвръщаемост се увеличава.

Какви са вашите прогнози за бъдещите изисквания по отношение на качеството на водата в животновъдството, особено в контекста на променящите се климатични условия?

На ниво Европейски съюз ще бъдат изисквани все по-ниски концентрации на вредни вещества, най-вече при нововъзникващи замърсители, както в земеделието, така и в животновъдството. По този начин ще има по-високо сертифициране на продукцията, която трябва да бъде консумирана.

Какъв съвет бихте дали на българските животновъди, за да осигурят най-доброто качество на питейната вода за своите животни?

Ако има определен водоизточник, от който фермерите черпят вода, и я третират по някакъв начин, бих им препоръчал да спазват поне минималните изисквания за качеството й. Не само да я пречистват, но и да я подобряват и дезинфекцират. Чистата вода не е лукс, а ключов ресурс за всяко модерно стопанство.