Откриха салмонела в яйца от Украйна, изтеглят ги от пазара

Британските власти предупреждават за яйца с маркировка 3UA1012066, а украинските контролни органи проверяват производителя. Към момента няма потвърдена информация за разпространение на засегнатите яйца на българския пазар

Съюзът на птицевъдите в България (СПБ) обръща внимание на потребителите и търговците относно важно предупреждение за безопасност на храните. Официалните органи за хранителен контрол в Обединеното кралство (FSA) съобщават за спешно изтегляне от пазара на партиди яйца, внос от Украйна, поради установено наличие на опасната бактерия Салмонела (Salmonella).

За това съобщиха от СПБ в официалната си страница във Facebook.

“Как да разпознаете засегнатите продукти? Търговците и потребителите трябва да проверят печата, поставен директно върху черупката на яйцата: Код на черупката: 3UA1012066.Ако разполагате с яйца с този печат, НЕ ги консумирайте! Върнете ги в търговския обект, откъдето са закупени, или ги изхвърлете безопасно,” обясняват от СПБ. От Съюза на птицевъдите призовават потребителите да избират българската продукция:

„Избирайте българското! За да сте сигурни в качеството, свежестта и безопасността на храната, която слагате на трапезата си, разчитайте на сертифицираните български производители. Българското птицевъдство спазва най-високите европейски стандарти за биосигурност и строг качествен контрол.“

Засегнатите яйца може да са преопаковани

Според съобщението на общинския съвет на Хайланд, Шотландия, от 12 октомври 2026 г., потребителите и търговците трябва да проверят яйцата за код 3UA1012066, независимо от вида на опаковката. Продуктите може да са били преопаковани във Великобритания и да се продават с различни обозначения на външната опаковка. Затова най-надеждният начин за разпознаването им е проверката на маркировката върху самата черупка. Засегнатите яйца може да са доставяни чрез по-малки независими магазини и търговски обекти за стоки от първа необходимост, както и по веригата за доставки на заведения за хранене. Според британските власти те не се продават в големите супермаркети.

Предупреждението се отнася за всички размери опаковки и срокове на годност на яйцата с посочения код.

Какво трябва да направят потребителите и търговците?

Британската Агенция за хранителни стандарти (FSA) и шотландската агенция Food Standards Scotland призовават потребителите, които разполагат с яйца с маркировка 3UA1012066, да не ги консумират. Препоръката е продуктите да бъдат върнати в магазина, от който са закупени, за възстановяване на сумата, или да бъдат изхвърлени безопасно. Търговците, заведенията за хранене, производителите и дистрибуторите, получили яйца с този код, трябва незабавно да преустановят продажбата и употребата им, да изтеглят наличните количества и да организират изземване на вече продадените продукти, когато това е приложимо.

Салмонелата може да причини сериозно неразположение

Инфекцията със Salmonella Enteritidis може да предизвика диария, коремни спазми и повишена температура. При по-тежки случаи са възможни усложнения, особено при малки деца, възрастни хора, бременни жени и хора с отслабена имунна система. Британските здравни и контролни органи продължават разследването на случаите на салмонелоза в страната. Според британската Агенция за хранителни стандарти откритият в украинските яйца щам е свързан с 36 случая на салмонелна инфекция, регистрирани в Англия през 2026 г. Генетичният анализ показва, че той се различава от щамовете, свързани с друго разследвано огнище на заразата.

Междувременно украинската Държавна служба за безопасност на храните и защита на потребителите съобщи на 13 октомври, че е получила уведомление от британската страна чрез Международната мрежа на органите за безопасност на храните (INFOSAN). На 9 октомври е разпоредена извънредна проверка на предприятието производител, включително вземане на проби за лабораторни изследвания. Разследването продължава.

Към момента няма потвърдена информация в цитираните съобщения за разпространение на засегнатите яйца на българския пазар.

Източници: Общински съвет на Хайланд – предупреждение за яйцата; Британска агенция за хранителни стандарти (FSA); Украинска служба за безопасност на храните.