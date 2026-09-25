Сигнал за еноти разкри 25 екзотични животни в столичен ресторант

При проверка са открити още каймани, костенурки, папагали и зелена игуана

Сигнал на сдружение КАЖИ за два енота, отглеждани в тясна и замърсена клетка, е поставил началото на проверка, при която на 18 септември в столичен ресторант са открити общо 25 животни. Проверката е извършена от РИОСВ – София, Шесто РУ – София и Столичния зоопарк. През май сдружението е получило сигнал за двата енота. От организацията са открили видео, на което животните са показани в тясна телена клетка, замърсена с изпражнения. По данни на КАЖИ съдовете за храна са били обърнати и празни, а енотите многократно са се опитвали да излязат от клетката.

Сдружението незабавно е запазило видеото и информацията за профилите, в които е било публикувано, след което е подаден сигнал до ГД „Национална полиция“. При последвалата проверка са установени още 23 животни – четири крокодила от вида очилат кайман, 16 костенурки, два папагала жако и една зелена игуана. От организацията посочват, че впоследствие са установили, че част от животните са били в заведението най-малко от четири години.

Случаят поставя въпроси както за условията, при които са отглеждани животните, така и за наличието на необходимите документи за тяхното притежаване.

Особено внимание от сдружението обръщат на двата енота. Американският енот е инвазивен неместен вид за Европейския съюз и според КАЖИ представлява заплаха за местното биоразнообразие, ако попадне в природата. В редица европейски държави вече се предприемат мерки за ограничаване на популациите на вида. По информация на организацията отглеждането на еноти е забранено съгласно европейското законодателство, освен в изрично предвидени случаи със специално разрешение. Двата енота са отнети и настанени в Столичния зоопарк.

За останалите животни към момента на проверката не са били представени необходимите документи. От РИОСВ е даден срок до 9 октомври за представянето им. „Когато видяхме видеото с енотите, бяхме потресени от жестоките условия, в които се отглеждаха. Възмутени бяхме и поради това, че знаем за силната инвазивност на енотите и опасността за местното биоразнообразие при попадането им в дивата природа“, заяви Петя Алтимирска от сдружение КАЖИ. По думите й именно подаденият сигнал до ГД „Национална полиция“ е поставил началото на проверката, при която са били установени и останалите животни.

„Притесняваме се, че условията на отглеждане може да са причинили наранявания или трайни увреждания на всички открити животни. Настояваме компетентните органи да проверят и здравословното състояние на всички животни, а не само документите им“, посочва Алтимирска.

От сдружението благодарят на сектор „Престъпления против околната среда и дивата природа“ към ГДНП, РИОСВ – София, Шесто РУ – София, РУ – Хасково, Столичния зоопарк и прокуратурата за работата по случая.