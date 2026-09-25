Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

Сигнал за еноти разкри 25 екзотични животни в столичен ресторант

АктуалноАкцентиДомашни любимци
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
3 Минути

При проверка са открити още каймани, костенурки, папагали и зелена игуана

Сигнал на сдружение КАЖИ за два енота, отглеждани в тясна и замърсена клетка, е поставил началото на проверка, при която на 18 септември в столичен ресторант са открити общо 25 животни. Проверката е извършена от РИОСВ – София, Шесто РУ – София и Столичния зоопарк. През май сдружението е получило сигнал за двата енота. От организацията са открили видео, на което животните са показани в тясна телена клетка, замърсена с изпражнения. По данни на КАЖИ съдовете за храна са били обърнати и празни, а енотите многократно са се опитвали да излязат от клетката.

АКЦЕНТИ
При проверка са открити още каймани, костенурки, папагали и зелена игуанаСлучаят поставя въпроси както за условията, при които са отглеждани животните, така и за наличието на необходимите документи за тяхното притежаване.

Сдружението незабавно е запазило видеото и информацията за профилите, в които е било публикувано, след което е подаден сигнал до ГД „Национална полиция“. При последвалата проверка са установени още 23 животни – четири крокодила от вида очилат кайман, 16 костенурки, два папагала жако и една зелена игуана. От организацията посочват, че впоследствие са установили, че част от животните са били в заведението най-малко от четири години.

Случаят поставя въпроси както за условията, при които са отглеждани животните, така и за наличието на необходимите документи за тяхното притежаване.

Особено внимание от сдружението обръщат на двата енота. Американският енот е инвазивен неместен вид за Европейския съюз и според КАЖИ представлява заплаха за местното биоразнообразие, ако попадне в природата. В редица европейски държави вече се предприемат мерки за ограничаване на популациите на вида. По информация на организацията отглеждането на еноти е забранено съгласно европейското законодателство, освен в изрично предвидени случаи със специално разрешение. Двата енота са отнети и настанени в Столичния зоопарк.

За останалите животни към момента на проверката не са били представени необходимите документи. От РИОСВ е даден срок до 9 октомври за представянето им. „Когато видяхме видеото с енотите, бяхме потресени от жестоките условия, в които се отглеждаха. Възмутени бяхме и поради това, че знаем за силната инвазивност на енотите и опасността за местното биоразнообразие при попадането им в дивата природа“, заяви Петя Алтимирска от сдружение КАЖИ. По думите й именно подаденият сигнал до ГД „Национална полиция“ е поставил началото на проверката, при която са били установени и останалите животни.

„Притесняваме се, че условията на отглеждане може да са причинили наранявания или трайни увреждания на всички открити животни. Настояваме компетентните органи да проверят и здравословното състояние на всички животни, а не само документите им“, посочва Алтимирска.

От сдружението благодарят на сектор „Престъпления против околната среда и дивата природа“ към ГДНП, РИОСВ – София, Шесто РУ – София, РУ – Хасково, Столичния зоопарк и прокуратурата за работата по случая.

СВЪРЗАНИ НОВИНИ
ЕТИКЕТИ:
Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

АктуалноАкцентиДомашни любимци
Сигнал за еноти разкри 25 екзотични животни в столичен ресторант
АктуалноАкцентиХранителна индустрия
БАБХ констатира две огнища на шарка по овцете и козите в София...
CAP GREEN ZONEАктуалноАкценти
Зам.-министър Неделков: 765 бенефициенти са кандидатствали за близо 46 млн. евро по...
АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
БАБХ отхвърли над два тона кисело мляко на ГКПП „Гюешево“
АктуалноАкцентиМинистерство на земеделието,...
България укрепва превенцията и готовността за реакция при горски пожари

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама