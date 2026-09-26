Вторият празник на първомайската лютеница събира вкусовете на поколенията

Кулинарна изложба и конкурс за най-добра лютеница са сред акцентите в програмата на днешния ден

Първомай отново ще се превърне в сцена на вкусовете, ароматите и кулинарните традиции на региона. Вторият празник на първомайската лютеница започва в 10.00 часа и ще събере жители и гости на града около една от най-разпознаваемите местни храни – домашната лютеница, превърнала се в част от паметта и идентичността на Първомай.

Тази година празникът поставя специален акцент върху домашната кухня и живите кулинарни традиции. За първи път в рамките на събитието ще бъде представена специална кулинарна изложба, в която местни майсторки ще покажат рецепти и ястия, предавани от поколение на поколение. На площада пред Образцово народно читалище „Св. св. Кирил и Методий“ своите кулинарни умения ще представят жените от клуб „Хрумка – Първомайци“, Дружество „Никола Паскалев“ и Тракийско дружество „Петър Васков“.

Посетителите ще могат да видят и опитат традиционни домашни специалитети като тракийска баница, пухкави питки, тутманици, торта, сладкиш с ябълки, масленица, сладък и солен кекс, както и още много любими ястия от домашната кухня. Специално място сред тях ще има и ястие с лютеница, приготвено в чест на празника и първомайската традиция.

Един от най-атрактивните моменти в програмата ще бъде конкурсът за най-добра лютеница. Три отбора ще приготвят своите лютеници на живо, пред очите на публиката, като посетителите ще могат да проследят целия процес – от подготовката на зеленчуците до готовата лютеница.

В състезанието ще участват отбор „Баба и внуче“ – Росица Генова и нейната внучка Радосвета Генова, отбор „Вълшебната гора“ от село Виница – Борислав Терзиев и 14-годишният му син Атанас Терзиев, както и Народно читалище „Пробуда – 1908“ – село Дълбок извор, водено от секретаря на читалището Жанет Карааргирова.

Техните рецепти ще бъдат оценявани от жури, а в края на деня ще бъдат връчени награди. Конкурсът ще даде възможност на публиката да види отблизо как различните поколения приготвят лютеница по свои рецепти и техники и да стане част от едно своеобразно състезание между традицията и личния почерк на всеки участник.

Вторият празник на първомайската лютеница ще има и силно детско присъствие. На сцената ще се представят млади таланти от Първомай, които ще внесат музика, фолклор и настроение в празничната програма. Сред участниците е 13-годишната Ралица Емилова Стоянова от СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Първомай, Детска фолклорна певческа група „Тракийче“ към Образцово народно читалище „Св. св. Кирил и Методий“ – Първомай, с ръководител Ангел Ангелов, дуетът на осмокласничките Ивон Георгиева и Албена Сталева, мажоретният състав „Златаровче“ от СУ „Проф. д-р Асен Златаров“, фолклорен клуб „Българче“ с ръкводител Венче Колева и ученическата рок банда „Наутилус“, ръководена от Севил Маринов.

Празникът ще припомни и историята на консервната промишленост в Първомай, чието начало е поставено преди повече от 80 години. На празника ще бъдат представени и местни производители, сред които три от водещите предприятия за производство на лютеница в Първомай, както и Пчеларско дружество „Нектар-Първомай“. Посетителите ще могат да разгледат техните щандове и да се запознаят с продукцията им.

В програмата са включени още детски ателиета, в които най-малките гости ще могат да рисуват и да декорират филии с лютеница.

Сред новите инициативи е и идеята за създаване на „Книга на първомайската лютеница“, в която да бъдат събрани 100 рецепти от семейства от Първомай и региона. Организаторите канят хората да изпращат свои рецепти, снимки и истории, свързани с тяхната семейна лютеница.

Предвижда се и създаването на Музей на лютеницата, за който жителите на Първомай и региона са поканени да дарят стари снимки, машини, тави, буркани, етикети, бъркалки, печки, щайги и други предмети, свързани с историята на домашното и индустриалното производство на лютеница.

Вторият празник на първомайската лютеница е организиран с обединените усилия на Община Първомай, Фондация „ВиваВиница“ и Образцово народно читалище „Св. св. Кирил и Методий“.

Заповядайте в Първомай – там, където лютеницата не е просто храна, а памет, традиция и част от идентичността на един град.