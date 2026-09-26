Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

Вторият празник на първомайската лютеница събира вкусовете на поколенията

АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
5 Минути

Кулинарна изложба и конкурс за най-добра лютеница са сред акцентите в програмата на днешния ден

Първомай отново ще се превърне в сцена на вкусовете, ароматите и кулинарните традиции на региона. Вторият празник на първомайската лютеница започва в 10.00 часа и ще събере жители и гости на града около една от най-разпознаваемите местни храни – домашната лютеница, превърнала се в част от паметта и идентичността на Първомай.

Тази година празникът поставя специален акцент върху домашната кухня и живите кулинарни традиции. За първи път в рамките на събитието ще бъде представена специална кулинарна изложба, в която местни майсторки ще покажат рецепти и ястия, предавани от поколение на поколение. На площада пред Образцово народно читалище „Св. св. Кирил и Методий“ своите кулинарни умения ще представят жените от клуб „Хрумка – Първомайци“, Дружество „Никола Паскалев“ и Тракийско дружество „Петър Васков“.

Посетителите ще могат да видят и опитат традиционни домашни специалитети като тракийска баница, пухкави питки, тутманици, торта, сладкиш с ябълки, масленица, сладък и солен кекс, както и още много любими ястия от домашната кухня. Специално място сред тях ще има и ястие с лютеница, приготвено в чест на празника и първомайската традиция.

Един от най-атрактивните моменти в програмата ще бъде конкурсът за най-добра лютеница. Три отбора ще приготвят своите лютеници на живо, пред очите на публиката, като посетителите ще могат да проследят целия процес – от подготовката на зеленчуците до готовата лютеница.

В състезанието ще участват отбор „Баба и внуче“ – Росица Генова и нейната внучка Радосвета Генова, отбор „Вълшебната гора“ от село Виница – Борислав Терзиев и 14-годишният му син Атанас Терзиев, както и Народно читалище „Пробуда – 1908“ – село Дълбок извор, водено от секретаря на читалището Жанет Карааргирова.

Техните рецепти ще бъдат оценявани от жури, а в края на деня ще бъдат връчени награди. Конкурсът ще даде възможност на публиката да види отблизо как различните поколения приготвят лютеница по свои рецепти и техники и да стане част от едно своеобразно състезание между традицията и личния почерк на всеки участник.

Вторият празник на първомайската лютеница ще има и силно детско присъствие. На сцената ще се представят млади таланти от Първомай, които ще внесат музика, фолклор и настроение в празничната програма. Сред участниците е 13-годишната Ралица Емилова Стоянова от СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Първомай, Детска фолклорна певческа група „Тракийче“ към Образцово народно читалище „Св. св. Кирил и Методий“ – Първомай, с ръководител Ангел Ангелов, дуетът на осмокласничките Ивон Георгиева и Албена Сталева, мажоретният състав „Златаровче“ от СУ „Проф. д-р Асен Златаров“, фолклорен клуб „Българче“ с ръкводител Венче Колева и ученическата рок банда „Наутилус“, ръководена от Севил Маринов.

qrf

Празникът ще припомни и историята на консервната промишленост в Първомай, чието начало е поставено преди повече от 80 години. На празника ще бъдат представени и местни производители, сред които три от водещите предприятия за производство на лютеница в Първомай, както и Пчеларско дружество „Нектар-Първомай“. Посетителите ще могат да разгледат техните щандове и да се запознаят с продукцията им.

В програмата са включени още детски ателиета, в които най-малките гости ще могат да рисуват и да декорират филии с лютеница.

Сред новите инициативи е и идеята за създаване на „Книга на първомайската лютеница“, в която да бъдат събрани 100 рецепти от семейства от Първомай и региона. Организаторите канят хората да изпращат свои рецепти, снимки и истории, свързани с тяхната семейна лютеница.

Предвижда се и създаването на Музей на лютеницата, за който жителите на Първомай и региона са поканени да дарят стари снимки, машини, тави, буркани, етикети, бъркалки, печки, щайги и други предмети, свързани с историята на домашното и индустриалното производство на лютеница.

Вторият празник на първомайската лютеница е организиран с обединените усилия на Община Първомай, Фондация „ВиваВиница“ и Образцово народно читалище „Св. св. Кирил и Методий“.

Заповядайте в Първомай – там, където лютеницата не е просто храна, а памет, традиция и част от идентичността на един град.

СВЪРЗАНИ НОВИНИ
ЕТИКЕТИ:
Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
Вторият празник на първомайската лютеница събира вкусовете на поколенията
АктуалноАкцентиДомашни любимци
Сигнал за еноти разкри 25 екзотични животни в столичен ресторант
АктуалноАкцентиХранителна индустрия
БАБХ констатира две огнища на шарка по овцете и козите в София...
CAP GREEN ZONEАктуалноАкценти
Зам.-министър Неделков: 765 бенефициенти са кандидатствали за близо 46 млн. евро по...
АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
БАБХ отхвърли над два тона кисело мляко на ГКПП „Гюешево“

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама