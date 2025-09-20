Екологичната цена на бързата мода: Как ЕС се бори с огромните текстилни отпадъци

Големите обеми евтини дрехи имат висока цена за околната среда

Бързата мода и потреблението на големи обеми евтини дрехи имат екологична цена. Потреблението на текстилни продукти в ЕС се увеличава – през 2022 г. то достига 19 кг средно на човек, докато в същото време 12 кг облекло се изхвърлят всяка година. За да се справи с този проблем, Европейският съюз приема законодателство за намаляване на отпадъците, подобряване на трайността и увеличаване на рециклирането на текстилните изделия, стремейки се към изграждане на кръгова икономика до 2050 г.

Какво представлява бързата мода?

Бързата мода се характеризира с постоянното предлагане на нови стилове на много ниски цени. Това се дължи отчасти на социалните мрежи и ускореното въвеждане на модни тенденции, което води до бум в производството и изхвърлянето на текстилни изделия. Този модел на потребление има сериозни негативни последици за околната среда.

Екологичното отражение на бързата мода

Производството на текстил е изключително ресурсоемко и замърсяващо.

Прекомерно потребление на природни ресурси: За производството на една памучна тениска са необходими около 2700 литра прясна вода – количеството, което един човек изпива за две години и половина. За производството на текстил през 2022 г. са изразходвани средно на човек 333 кв. м земя, 12 куб. м вода и 523 кг суровини.

Замърсяване на водите: Текстилната индустрия е причина за около 20% от замърсяването на прясната вода в световен мащаб , главно заради използваните бои. Освен това прането на синтетични дрехи освобождава микрочастици пластмаса . Едно зареждане на пералня с полиестер може да отдели до 700 000 пластмасови микровлакна , които замърсяват океаните и могат да попаднат в хранителната верига.

Емисии на парникови газове: Производството на текстил допринася за климатичните промени. През 2022 г. покупките на текстил в ЕС са генерирали около 355 кг емисии въглероден диоксид на човек , което се равнява на 1800 км пътуване с автомобил.

Текстилни отпадъци: По-малко от половината от непотребните дрехи се събират за повторна употреба или рециклиране. Само 1% от тях се превръщат в нови дрехи, а 87% се изгарят или депонират. Между 4% и 9% от всички текстилни продукти в ЕС дори се унищожават, без да са били използвани.

Законодателните мерки на ЕС за устойчива мода

В отговор на тези проблеми, Европейският съюз приема нови законодателни мерки, за да направи модната индустрия по-устойчива.

Стратегия на ЕС за устойчив текстилен сектор: През март 2022 г. Европейската комисия представи стратегия, насочена към създаването на текстилни продукти, които могат да се преработват, използват многократно и рециклират. Тя включва нови изисквания за екодизайн и засилване на отговорността на компаниите.

Нови правила за производителите: През септември 2025 г. Европейският парламент одобри правила, които задължават производителите на облекло и обувки да покриват разходите за събиране, сортиране и рециклиране на своите продукти. Тези схеми за разширена отговорност се прилагат и за онлайн продажби, както и за производители извън ЕС.

Регламент за екодизайн: Приет през 2024 г., този регламент въвежда минимални стандарти за трайността, възможностите за поправяне и рециклиране на продуктите. Той обхваща различни сектори, включително модната индустрия.

Забрана за унищожаване на непродадени дрехи: Съгласно Регламента за екодизайна, големите компании ще бъдат задължени да обявяват броя на непродадените изделия, които унищожават. От 2026 г. унищожаването на непродадени облекла, обувки и аксесоари ще бъде забранено в целия ЕС.

Край на подвеждащите твърдения: За да се бори със “зеленото заблуждаване” (greenwashing), ЕС забрани общи и недоказани твърдения за екологичност като „еко“ или „натурално“ върху етикетите на продуктите. Вместо това, екомаркировката на ЕС ще служи като надежден знак за спазване на строги екологични критерии.

Тези мерки са част от амбицията на Европа да изгради по-устойчива икономика, в която модата не е за сметка на планетата.