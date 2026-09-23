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Правителството прие промени в Закона за водите

АктуалноАкцентиОколна среда
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Основната цел на законопроекта е изграждането на ясен и устойчив институционален модел, при който Басейновите дирекции управляват водите на басейнов принцип

Правителството прие промени в Закона за водите. Новите текстове целят ясно разграничаване на функциите по управление на водите от функциите по контрола за спазването на законодателството в областта на водите.

Основната цел на законопроекта е изграждането на ясен и устойчив институционален модел, при който Басейновите дирекции управляват водите на басейнов принцип, осъществяват стратегическото планиране, разработват програмите за мониторинг и оценяват състоянието на водните тела, управляват и разпределят водните ресурси, разработват и прилагат плановете за управление и издават разрешителните по Закона за водите. Регионалните инспекции по околната среда и водите осъществяват контрол по Закона за водите като част от общия териториален контрол по законодателството в областта на околната среда.

По този начин басейновите дирекции се концентрират върху основната си функция, произтичаща от Рамковата директива за водите – интегрирано управление на водите в рамките на районите за басейново управление. Това ще позволи експертният им капацитет да бъде насочен към оценката на състоянието и управлението на водните ресурси, разработването и изпълнението на плановете за управление на речните басейни и плановете за управление на риска от наводнения, морска стратегия, програмите от мерки, предоставяне на административни услуги и постигането на екологичните цели за водните тела.

Във връзка с подобряване на регулаторната политика на страната в изпълнение на мерки №160 и №161 от Плана за намаляване на административната тежест (приет с Решение №233/29.03.2024 г. на Министерския съвет), са направени и редакционни промени – заменени са понятията „молба“ със „заявление“ и „молители“ със „заявители“.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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