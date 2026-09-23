Основната цел на законопроекта е изграждането на ясен и устойчив институционален модел, при който Басейновите дирекции управляват водите на басейнов принцип

Правителството прие промени в Закона за водите. Новите текстове целят ясно разграничаване на функциите по управление на водите от функциите по контрола за спазването на законодателството в областта на водите.

Основната цел на законопроекта е изграждането на ясен и устойчив институционален модел, при който Басейновите дирекции управляват водите на басейнов принцип, осъществяват стратегическото планиране, разработват програмите за мониторинг и оценяват състоянието на водните тела, управляват и разпределят водните ресурси, разработват и прилагат плановете за управление и издават разрешителните по Закона за водите. Регионалните инспекции по околната среда и водите осъществяват контрол по Закона за водите като част от общия териториален контрол по законодателството в областта на околната среда.

По този начин басейновите дирекции се концентрират върху основната си функция, произтичаща от Рамковата директива за водите – интегрирано управление на водите в рамките на районите за басейново управление. Това ще позволи експертният им капацитет да бъде насочен към оценката на състоянието и управлението на водните ресурси, разработването и изпълнението на плановете за управление на речните басейни и плановете за управление на риска от наводнения, морска стратегия, програмите от мерки, предоставяне на административни услуги и постигането на екологичните цели за водните тела.

Във връзка с подобряване на регулаторната политика на страната в изпълнение на мерки №160 и №161 от Плана за намаляване на административната тежест (приет с Решение №233/29.03.2024 г. на Министерския съвет), са направени и редакционни промени – заменени са понятията „молба“ със „заявление“ и „молители“ със „заявители“.