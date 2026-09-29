Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

Близо 12 500 производители на слънчоглед и царевица ще получат компенсации за щетите от сушата през 2025 г.

АктуалноАкцентиМинистерство на земеделието,...
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
1 Минути

Общата ставка за подпомагане е 17,46 евро/ха.

12 451 земеделски производители на слънчоглед и царевица ще бъдат подпомогнати заради щетите от сушата и високите температури през 2025 г. Със заповед на министъра на земеделието и храните Пламен Абровски са определени  ставките за компенсиране на стопаните. Те ще получат 22,2 млн. евро, от които 7,4 млн. евро са средства от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ), а 14,8 млн. евро е допълнителното национално финансиране. Общата ставка за подпомагане е 17,46 евро/ха.

Подпомагането има за цел да компенсира загубите на доходи на земеделските стопани вследствие на неблагоприятните климатични условия през 2025 г., които доведоха до значително намаляване на добивите от слънчоглед и сериозни щети по посевите с царевица.

Държавен фонд „Земеделие“ се очаква да извърши плащанията най-късно до 30 септември 2026 г.

Заповедта можете да видите тук.

СВЪРЗАНИ НОВИНИ
От 17 август започва прием по схемата за предоставяне на извънредна финансова помощ на земеделски стопани, отглеждащи слънчоглед и царевица
Наредба за спешна помощ на производители на слънчоглед и царевица
Министър Абровски: От днес БАБХ въвежда 24-часови проби при разтоварването на всеки кораб със слънчоглед от трети страни
Пореден кораб с аржентински слънчоглед с пестициди над нормата
ЕТИКЕТИ:
Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

АктуалноАкцентиМинистерство на земеделието,...
Стартира прием по интервенцията за съветнически услуги от Стратегическия план с бюджет...
АктуалноАкцентиМинистерство на земеделието,...
Близо 12 500 производители на слънчоглед и царевица ще получат компенсации за...
АктуалноАкцентиМинистерство на земеделието,...
Земеделските стопани могат да актуализират данните си в Регистъра до 30 септември
CAP GREEN ZONEАктуалноАкценти
Министър Абровски: България настоява за специална подкрепа за маслодайната роза в новата...
АктуалноАкцентиЛов и Риболов
Над 10 млн. евро подкрепа за сектор „Рибарство“ заради кризата в Близкия...

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама