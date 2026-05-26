Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

Над 1,8 тона храни са възбранени при акция на БАБХ, СДВР и НАП

АктуалноАкцентиХранителна индустрия
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
1 Минути

На собствениците на четирите обекта ще бъдат съставени актове за установяване на административни нарушения

Над 1800 кг храни са възбранени след проверки в четири обекта за търговия на дребно с храни в София. Проверките са извършени от инспектори на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) София-град след поискано съдействие от СДВР във връзка с проведена специализирана полицейска операция по разпореждане на главния секретар на МВР. В действията са участвали и екипи на Националната агенция за приходите (НАП).

Установени са нарушения, свързани с липса на документи за произход и несъответствия при етикетирането на храните. Дейността на два от обектите е преустановена, като в тях около 60% от предлаганите стоки са били без етикети на български език.

От общото количество възбранени храни, 19 кг млечни и месни продукти са с изтекъл срок на годност. Около 15 кг са захарни изделия, а останалата част от възбранените количества са маслинови масла.

От всички проверени обекти са взети проби от маслинови масла за лабораторно изследване с цел установяване на техните характеристики и състав. На собствениците на четирите обекта ще бъдат съставени актове за установяване на административни нарушения.

СВЪРЗАНИ НОВИНИ
Министър Абровски: „Субсиевъдите“ са „кърлеж“, който ще бъде отстранен от тялото на българското земеделие
Проф. Светла Янчева е новият изпълнителен директор на БАБХ
Над 6,8 тона негодни храни в Костинброд ще бъдат унищожени
България отново е част от европейската инициатива Plant Health 4 Life
ЕТИКЕТИ:
Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

АктуалноАкцентиХранителна индустрия
Над 1,8 тона храни са възбранени при акция на БАБХ, СДВР и...
АктуалноАкцентиМинистерство на земеделието,...
МЗХ оказва пълно съдействие на пострадалите стопани от наводненията в районите на...
АктуалноАкценти
Агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво време
АктуалноАкцентиМинистерство на земеделието,...
Министър Абровски: Пострадалите от бедствията земеделски производители да подадат незабавно заявления за...
АктуалноАкцентиЕвропейско земеделие
ЕС временно спира митата при внос на азотни торове

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама