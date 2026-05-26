Над 1,8 тона храни са възбранени при акция на БАБХ, СДВР и НАП

На собствениците на четирите обекта ще бъдат съставени актове за установяване на административни нарушения

Над 1800 кг храни са възбранени след проверки в четири обекта за търговия на дребно с храни в София. Проверките са извършени от инспектори на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) София-град след поискано съдействие от СДВР във връзка с проведена специализирана полицейска операция по разпореждане на главния секретар на МВР. В действията са участвали и екипи на Националната агенция за приходите (НАП).

Установени са нарушения, свързани с липса на документи за произход и несъответствия при етикетирането на храните. Дейността на два от обектите е преустановена, като в тях около 60% от предлаганите стоки са били без етикети на български език.

От общото количество възбранени храни, 19 кг млечни и месни продукти са с изтекъл срок на годност. Около 15 кг са захарни изделия, а останалата част от възбранените количества са маслинови масла.

От всички проверени обекти са взети проби от маслинови масла за лабораторно изследване с цел установяване на техните характеристики и състав. На собствениците на четирите обекта ще бъдат съставени актове за установяване на административни нарушения.