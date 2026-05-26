МЗХ оказва пълно съдействие на пострадалите стопани от наводненията в районите на Велико Търново, Ловеч и Габрово

Мариана Климентиева
Срокът за подаване на заявления за компенсиране на щетите е до 10 работни дни от настъпване на събитието

Във връзка с усложнената метеорологична обстановка и обилните валежи, Министерството на земеделието и храните (МЗХ), чрез Областните дирекции „Земеделие“ (ОДЗ), оказва пълно съдействие на засегнатите стопани.

Екипите на Напоителни системи ЕАД също са в готовност, като от дружеството съобщават, че към момента няма проблеми с техни съоръжения.

Оперативната обстановка показва най-сериозни поражения на територията на област Велико Търново, където са регистрирани наводнения на много  площи със земеделски култури, както и на стопански постройки с животни. Поради високите нива на водата към настоящия момент, физическият оглед и точното остойностяване на щетите са възпрепятствани, като екипите на ОДЗ – Велико Търново имат готовност да започнат обследванията веднага след оттичане на водите.

В област Ловеч е налице рязко покачване на речните нива, като най-критична е ситуацията в община Априлци, където е обявено бедствено положение. Критично е положението и в района на град Троян и селата Черни Oсъм, Орешак и Шипково. До момента в Ловешко няма регистрирани данни за засегнати земеделски земи, но ситуацията се следи денонощно в сътрудничество с местните власти и ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“.

В ОДЗ – Габрово също се следи оперативната обстановка в постоянна координация с общинските структури за своевременно идентифициране на щети, които е възможно да възникнат върху земеделски площи.

МЗХ напомня на всички земеделски производители, претърпели щети вследствие на придошлите води в областите Велико Търново, Ловеч и Габрово, че крайният срок за подаване на заявления за държавна помощ за компенсиране на щетите е 10 работни дни от настъпване на събитието. За задействане на процедурата по компенсиране, засегнатите стопани трябва в най-кратък срок да подадат заявление за сформиране на комисия за оглед.

Документите се подават в Общинските служби по земеделие (ОСЗ) по местонахождение на съответните имоти или стопански обекти. След подаване на заявлението, експертни комисии ще извършат проверка на място за установяване на размера на щетите и издаване на констативни протоколи за 100% пропаднали площи, въз основа на които се отпуска държавната помощ.

Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

