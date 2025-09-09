Подготовката за 15 септември: На първо място е безопасността

Въглеродно земеделие
Наближава новата учебна година, а подготовката за нея винаги поглъща немалка част от семейния бюджет

Как да планираме покупките, за да изберем безопасни и качествени стоки, без да попаднем в клопките на нелоялни търговци? Полезни насоки дават от некомерсиалната онлайн платформа „Ние, потребителите“.

Първо – безопасността!

При избора на облекла за деца до 14 години избягвайте еластични връзки в качулките или около врата, както и колани с дължина над 36 см. Винаги проверявайте за данни за производителя, тъй като най-често при дрехи и обувки с неясен произход лабораторни изпитвания установяват наличието на вредни за здравето фталати, хром, никел, кадмий, олово и др. Ако имате възможност, заложете на раница с ортопедичен гръб и регулируеми презрамки, защото е важно за стойката на детето и ще се ползва по-дълго време.

Когато купувате бутилки за вода и кутии за храна, обърнете специално внимание да са без химикала Бисфенол А, което най-често е упоменато с надписи като BPA free и 0% BPA.

Нелоялни практики завишават цените!

Нерядко се наблюдава умишлено оскъпяване на раници, тетрадки и други учебни пособия преди 15 септември, което умело се прикрива зад фалшиви намаления – „отстъпки“ от изкуствено завишена базова цена. „Добре е да съставим бюджет, като планът е да не купуваме всичко наведнъж. На първия етап взимаме задължителното – връхни дрехи и обувки за училище, екип и екипировка за извънкласни занимания, а специфичните покупки оставяме за след началото на учебната година и първата родителска среща, на която всеки учител ще информира за изискванията си“, препоръча по радио „Фокус“ основателят на некомерсиалния проект „Ние, потребителите“ Габриела Руменова.

Агресивни реклами оказват натиск

Често към децата се прилага агресивен маркетинг най-вече за продукти с любими герои или брандове, които струват двойно повече, без да са по-качествени. Целта е този натиск да се прехвърли от детето върху родителя. „Законът забранява рекламата с пряко насърчаване на децата да закупят дадена стока или да убедят своите родители или възрастни близки да направят това.“, обяснява Руменова.

Според нея пазаруването за новата учебна година би могло да се превърне в полезен урок по финансова грамотност. „Може заедно да съставим бюджета, да обясним на детето, че разполагаме с определени средства, да му разкажем откъде идват парите и защо трябва рационално да се разходват. Заедно с него да сравним една по-евтина и една по-скъпа стока, за да му покажем, че невинаги по-скъпото е по-добрият избор.“, даде идеи тя.

Какви са капаните на онлайн покупките?

Някои търговци поставят на заглавната страница на електронния си магазин най-атрактивните артикули, които не са налични. При отваряне на офертата стигаме до други, които са част от серията или сходни, но не и същите. Понякога се използват послания като „ограничени наличности“, „останали са само 2 броя“, „промоцията важи само днес“, които подтикват към импулсивна покупка. За да избегнете подобни уловки, сравнявайте цени в различни магазини и четете дребния шрифт с условията.

Комплектовани пакети „всичко в едно“

Продават се пакети с тетрадки, моливи, гуми и др. с излишни или нискокачествени артикули. Те обикновено излизат по-скъпо, отколкото ако се купят само нужните неща поотделно.

Покупки от други физически лица

Ако решите да закупите част от необходимите ви облекла, обувки и училищни принадлежности от други родители, например, трябва да знаете, че те са без гаранция за разлика от покупките от търговец.

