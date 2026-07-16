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Магията на фолклора оживява: Гуна Иванова посвещава песен на село Новград

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Голямата народна певица ще представи новото произведение за първи път по време на IX фолклорен събор „Обичайте по нашенски“

 Една от най-обичаните пазителки на българския дух и традиция – народната певица Гуна Иванова, ще направи изключителен жест към жителите и гостите на село Новград. За първи път в своята кариера тя ще изпее песен, създадена специално за красивото крайдунавско селище. Историческата премиера ще бъде кулминацията на IX-ия фолклорен събор „Обичайте по нашенски – среща с миналото на Придунавския регион“, става ясно от официалния плакат за събитието.

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Голямата народна певица ще представи новото произведение за първи път по време на IX фолклорен събор „Обичайте по нашенски“Празник на традициите под открито небеСпециалният подарък за Новград

Празник на традициите под открито небе

Мащабното културно събитие ще се проведе на 22 август 2026 г. от 17:00 часа. Домакин на пъстрата програма ще бъде стадионът в с. Новград, който се очаква да събере стотици самодейци, пазители на традициите и любители на народното творчество от целия регион. Съборът „Обичайте по нашенски“ се е утвърдил през годините като истински мост между поколенията. Неговата мисия е да възроди и покаже красотата на придунавския фолклор, автентичните носии и богатото културно наследство, което пренасяме през вековете.

Специалният подарък за Новград

Присъствието на Гуна Иванова винаги е гаранция за неповторима атмосфера. Нейният емблематичен глас и дълбока емоция докосват сърцето на всеки българин. Организаторите споделят, че новата песен е вдъхновена от духа и историята на Новград и ще остане като ценен подарък за местната общност и за бъдещите поколения. „Заповядайте да изживеем заедно магията на българския фолклор!“ – отправят сърдечна покана организаторите на събитието.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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