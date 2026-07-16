Магията на фолклора оживява: Гуна Иванова посвещава песен на село Новград

Голямата народна певица ще представи новото произведение за първи път по време на IX фолклорен събор „Обичайте по нашенски“

Една от най-обичаните пазителки на българския дух и традиция – народната певица Гуна Иванова, ще направи изключителен жест към жителите и гостите на село Новград. За първи път в своята кариера тя ще изпее песен, създадена специално за красивото крайдунавско селище. Историческата премиера ще бъде кулминацията на IX-ия фолклорен събор „Обичайте по нашенски – среща с миналото на Придунавския регион“, става ясно от официалния плакат за събитието.

Празник на традициите под открито небе

Мащабното културно събитие ще се проведе на 22 август 2026 г. от 17:00 часа. Домакин на пъстрата програма ще бъде стадионът в с. Новград, който се очаква да събере стотици самодейци, пазители на традициите и любители на народното творчество от целия регион. Съборът „Обичайте по нашенски“ се е утвърдил през годините като истински мост между поколенията. Неговата мисия е да възроди и покаже красотата на придунавския фолклор, автентичните носии и богатото културно наследство, което пренасяме през вековете.

Специалният подарък за Новград

Присъствието на Гуна Иванова винаги е гаранция за неповторима атмосфера. Нейният емблематичен глас и дълбока емоция докосват сърцето на всеки българин. Организаторите споделят, че новата песен е вдъхновена от духа и историята на Новград и ще остане като ценен подарък за местната общност и за бъдещите поколения. „Заповядайте да изживеем заедно магията на българския фолклор!“ – отправят сърдечна покана организаторите на събитието.