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Министър Абровски: До края на годината затваряме вратичките за имитиращите млечни продукти

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
4 Минути

Имитиращите продукти ще бъдат ясно обозначени, за да знае и да бъде информиран потребителят какво точно консумира

„Фермерът има отговорността да храни всички нас. Храната има огромно отражение не само икономическо, но и здравословно. В зависимост от това каква храна ядем, това означава как живеем“, заяви земеделският министър Пламен Абровски при официалното откриване на седмия национален събор „Млечният път на България през вековете“ в Луковит. По думите му многообразието в Европейския съюз не позволява имитиращите продукти да бъдат забранени, но те трябва да бъдат ясно обозначени, така че потребителите да знаят какво купуват.

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Имитиращите продукти ще бъдат ясно обозначени, за да знае и да бъде информиран потребителят какво точно консумираПромени в наредбата до края на годинатаПризив за защита на българските млечни продуктиСъборът продължава до 6 септември

„Заради многообразието на Европейския съюз, в който имаме честта и привилегията да живеем, имитиращите продукти не могат да бъдат забранени. Но това, което ние можем да направим и ще направим, е те да бъдат много ясно обозначени, за да може потребителят, когато си купува, да знае какво яде“, посочи министърът.

Промени в наредбата до края на годината

Абровски заяви, че преди две седмици със своя заповед е стартирал работна група за промени в Наредбата за млякото и млечните продукти. „Не знам защо от 2010 г. до 2026 г. нищо не е направено. Преди две седмици с моя заповед беше стартирана работна група за промяна на Наредбата за млечните продукти, с която всичките големи вратички и възможности да се заобикалят правилата и условията, по които да се произвеждат млечни и имитиращи продукти, да бъдат затворени“, заяви той.

По думите му целта е практиките, позволяващи заобикаляне на изискванията, да бъдат прекратени най-късно до края на годината.

„Най-късно до края на годината тази практика ще бъде прекратена, за да може всички ние да ядем българско бяло саламурено сирене, произведено от българско сурово мляко, български кашкавал, който е претърпял чедаризация в България, и традиционното и световноизвестно българско кисело мляко“, каза министър Абровски.

Призив за защита на българските млечни продукти

Темата за имитиращите продукти беше поставена и от кмета на Луковит Иван Грънчаров, който отново призова за тяхната забрана. Председателят на Асоциацията на млекопреработвателите в България и на Националния съюз на говедовъдите в България Димитър Зоров също коментира въпроса. „Хората не си представят 70% вода, когато чуят за бяло саламурено сирене“, заяви Зоров.

Съборът продължава до 6 септември

Организатори на седмия национален събор „Млечният път на България през вековете“ са сдружение „Български традиционни млечни продукти“ и Община Луковит. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на земеделието и храните. Съборът ще продължи до 6 септември, като акцентът е върху българското кисело мляко, българското бяло саламурено сирене, традиционните млечни продукти, кулинарното наследство и местните общности. В програмата са включени фолклорни изпълнения, кулинарни конкурси, дегустации и концерти. Предвиден е и разяснителен семинар, посветен на сертифицирането по ЗНП, новостите в млекопреработването и промените в Наредбата за млякото и млечните продукти.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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