Кестените – вкусът на есента и богатство с вековна история

Сладкият кестен е бил основна храна в планинските райони на Европа, а днес плодовете му намират широко приложение в кулинарията

„Весели есенни кестени блеснали, ръсеха светли следи. Златни, квадратни, невероятни – изгряваха вредом звезди.“ С тези стихове есента сякаш сама напомня за един от своите характерни дарове – кестените. Ароматът на печени кестени е сред онези, които могат да внесат уют дори в мъгливия и хладен есенен ден.

Сладкият кестен (Castanea sativa) е не само познат есенен плод, но и култура с дълбоки исторически корени в Европа. В определени периоди и райони кестеновите дървета са имали съществено значение за изхранването на населението, особено в планинските области. Заради тази роля някои автори използват понятието „цивилизации на кестена“.

В миналото кестените са били основен източник на храна в редица европейски райони. В Португалия например значението им за местното население е било сравнявано с това на картофите.

Къде се развива добре сладкият кестен

Сладкият кестен е широколистно дърво, което може да достигне до около 30 метра височина. Видът е сравнително студоустойчив, а плодовете му узряват през есента, обикновено през октомври. Кестенът може да се развива върху различни почви – от песъчливи до глинести. По отношение на киселинността предпочита добре дренирани, леко кисели почви, въпреки че може да се срещне и при неутрална или по-силно кисела реакция на почвата.

Добрата почвена структура и оттичането на излишната вода са особено важни. Кестенът може да понася определени периоди на засушаване, но продължителното преовлажняване е неблагоприятно и може да създаде условия за развитие на гъбични заболявания.

За нормалното развитие на дърветата е необходима достатъчно светлина. При силно засенчване растежът им се влошава. Опрашването на цветовете се подпомага от насекоми, включително пчели, а наличието на подходящи условия за опрашване е важно за формирането на плодовете.

Кестенови находища и насаждения в България

Сладкият кестен има широко разпространение в Европа, Азия и Северна Америка. У нас ядливи кестени се срещат естествено и се отглеждат основно в райони с подходящи почвено-климатични условия. Сред местата, известни с кестеновите си насаждения и находища, са Пирин, Западна Стара планина, Петричко и районът на Берковица. Кестенът има значение както като овощна култура, така и като част от горските екосистеми. Плодовете му могат да бъдат използвани директно за консумация, а също и като суровина за различни хранителни продукти.

Брежани пази традицията на брежанския кестен

Пъстра, топла и цветна есенна палитра обгръща площада на планинското село Брежани , където всяка година местни жители и гости отблизо и далече се събират за Празника на брежанския кестен . Есенният празник е посветен на един от символите на района и превръща кестена в център на местната култура, традиции и кулинария.

По време на празника посетителите могат да се докоснат до традиционни ястия и продукти, приготвени с кестени, да опитат местни специалитети и да се запознаят с начина, по който плодът присъства в живота на хората в района. Фолклорната програма и срещите между местни производители, жители и гости допълват атмосферата на събитието.

Брежанският кестен е част от природното и културното богатство на района, а празникът показва как един местен природен ресурс може да се превърне в основа за съхраняване на традиции и за популяризиране на планинското село. Така кестенът остава не само есенен плод, но и част от идентичността на местната общност.

Богати на въглехидрати и фибри

Кестените се отличават от повечето ядки с това, че съдържат сравнително малко мазнини и значително количество въглехидрати. Те са източник на фибри и съдържат различни витамини и минерали. Поради високото си съдържание на въглехидрати кестените исторически са били наричани „готов хляб“. Те могат да бъдат изсушени и смлени на брашно, което се използва за приготвяне на хлябове, сладкиши и пудинги, както и за сгъстяване на супи и други ястия. Кестеновото брашно е особено ценно в традиционната кухня на някои европейски планински райони, където векове наред е било част от основното хранене.

От печен кестен до кестеново брашно

Най-познатият начин за приготвяне на кестените е печенето. Те могат също да бъдат сварени, а след това използвани в различни ястия – от супи и гарнитури до десерти и сладка. В кулинарията варените кестени се комбинират и с месо, включително дивеч и птици, както и със зеленчуци. Печените плодове могат да се консумират самостоятелно като закуска. След изсушаване и изпичане кестените могат да бъдат смлени и използвани като заместител на кафето. От тях могат да се получават и различни хранителни продукти, включително захари.

Важно при приготвянето

Кестените не бива да се консумират сурови като обичайна практика. Преди консумация плодовете се подлагат на термична обработка. При печене е важно всеки кестен предварително да бъде разрязан с остър нож. Това предотвратява натрупването на пара под кората и разпукването на плода по време на печенето.

Кестените се измиват добре и се прави разрез на кората. След това се поставят в предварително загрята фурна и се пекат около 20–30 минути, в зависимост от размера на плодовете и температурата. Друг традиционен начин е варенето в подсолена вода. И при двата начина обелването е по-лесно, докато кестените са още топли. Така един от символите на есента може да стигне от кестеновата гора до трапезата – като печен плод, брашно, съставка за супа, гарнитура или десерт.

Снимки: Хора и традиции – Брежани