Министър Абровски проведе среща с директорите на шестте държавни горски предприятия

Мариана Климентиева
Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски проведе среща с директорите на шестте държавни горски предприятия,  в която участие взе и заместник-министърът на земеделието и храните проф. д-р Иван Палигоров. По време на разговора бяха обсъдени актуалното състояние на горския сектор и на предприятията, както и необходимостта от предприемане на конкретни мерки за стабилизиране и развитие на горската система.

„Българската гора е кауза, която трябва да получи необходимото внимание и подкрепа. Горският сектор е една от малкото системи, които продължават да функционират устойчиво през годините, но в момента ситуацията е изключително тежка и изисква навременни решения“, заяви министър Абровски. Той подчерта, че е необходимо да бъдат изготвени експертни анализи, разчети и конкретни предложения, върху които да стъпят бъдещите управленски решения. „Възможности за действие и развитие има, но те трябва да бъдат подкрепени с ясна визия и професионален подход. Разчитам на Вашата експертиза и активна позиция“, обърна се министърът към директорите на държавните предприятия.

Заместник-министър Палигоров отбеляза, че опазването на българските гори и гарантирането на устойчивото им управление трябва да останат водещ приоритет, като подчерта необходимостта от добра координация и активен диалог с всички участници в сектора. По време на срещата бяха дискутирани и теми, свързани с пожароопасния сезон, като бе подчертана добрата подготовка и координация между институциите и горските структури в борбата с огнените стихии.

Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

